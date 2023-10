Die Osiris-Rex-Asteroidenproben der NASA könnten Geheimnisse über den Ursprung der Erde aufdecken

Die Osiris-Rex-Mission der NASA, die im Jahr 2020 eine Materialprobe des Asteroiden Bennu sammelte, hat Bilder und vorläufige Analysen der Weltraumgesteine ​​enthüllt, die sie zur Erde zurückgebracht hat. Diese Probe hat das Potenzial, Fragen zur Entstehung der Erde, zur Ankunft von Wasser auf unserem Planeten und zum Ursprung des Lebens zu beantworten.

Dr. Francis McCubbin, Kurator für Astromaterialien am Johnson Space Center der NASA, erklärte, dass das Material über Jahre hinweg gelagert und für Experimente verwendet werden könne. Die Hoffnung besteht darin, dass zukünftige Wissenschaftler in der Lage sein werden, Fragen zum Universum mithilfe von Technologien zu beantworten, die noch nicht einmal erfunden wurden.

Das Sammeln von Asteroidenproben ist wichtig, weil es Wissenschaftlern ermöglicht, Materialien aus dem Weltraum zu untersuchen, die nicht durch die Erdatmosphäre kontaminiert wurden. Die Osiris-Rex-Probe gilt als „makellos“ und liefert wertvolle Informationen über den Asteroiden Bennu.

Auch frühere Missionen, etwa die japanischen Hayabusa-Missionen 2010 und 2020, brachten Asteroidenmaterial zur Erde. Die Osiris-Rex-Mission kehrte jedoch mit deutlich mehr Material zurück, was eine breitere Verteilung an Wissenschaftler weltweit und öffentliche Ausstellungen in Museen ermöglichte. Diese größere Probengröße bietet auch eine einzigartige Gelegenheit, die Anordnung der Mineralien in größeren Brocken des Asteroiden zu untersuchen.

Eine Voranalyse der Proben hat bereits spannende Ergebnisse erbracht. Es wurde Wasser entdeckt, das in Tonmineralien eingeschlossen ist, was Aufschluss darüber gibt, wie Wasser auf die Erde und andere innere Planeten gelangt sein könnte. Die Probe enthält außerdem Kohlenstoff und Schwefel, beides lebenswichtige Bestandteile. Kohlenstoff ist der Hauptbestandteil organischer Verbindungen, während Schwefel für Aminosäuren, die Bausteine ​​von Proteinen, von entscheidender Bedeutung ist.

Es wird angenommen, dass Asteroiden wie Bennu eine Rolle dabei gespielt haben, die Erde mit präbiotischen Verbindungen zu „säen“ und so den Grundstein für das Leben zu legen. Das Vorhandensein von Magnetit, einem Eisenoxid, in der Probe ist von Bedeutung, da es mit chemischen Reaktionen zusammenhängt, die für die Entwicklung des Lebens entscheidend sind.

Die Analyse der Osiris-Rex-Proben ist noch im Gange, aber die ersten Erkenntnisse haben bereits wertvolle Einblicke in die Entstehung unseres Planeten geliefert. Neben dem Verständnis der Erdgeschichte ist die Entdeckung von Wasser auf Asteroiden vielversprechend für die künftige Weltraumforschung, da Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt werden kann, wichtige Ressourcen für bemannte Missionen.

