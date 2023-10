NASA enthüllt Bilder und Analyse einer Asteroidenprobe

Am 24. September kehrte eine NASA-Kapsel mit einer wertvollen Sammlung von Material aus einem Asteroiden zur Erde zurück. Kürzlich veröffentlichte die NASA Bilder und eine vorläufige Analyse der in der Kapsel gefundenen Weltraumgesteine. Die Mission namens Osiris-Rex sammelte im Jahr 2020 eine Materialprobe vom Asteroiden Bennu und brachte sie zurück zur Erde. Die in der Kapsel gefundenen Gesteine ​​haben das Potenzial, Fragen zur Entstehung der Erde, zur Ankunft des Wassers und zum Ursprung des Lebens zu beantworten.

Während einer Pressekonferenz erwähnte Dr. Francis McCubbin, Kurator für Astromaterialien am Johnson Space Center der NASA, dass das Material in den kommenden Jahren untersucht und in Experimenten verwendet werden könnte. Wissenschaftler glauben, dass diese unberührte Probe wertvolle Erkenntnisse über Bennu liefern wird, im Gegensatz zu Meteoritenproben, die oft kontaminiert sind und sich nur schwer auf bestimmte Asteroiden zurückführen lassen.

Bennu ist ein kohlenstoffhaltiger oder C-Typ-Asteroid, der eine große Menge Kohlenstoff und flüchtige Verbindungen wie Wasser enthält. Die Analyse der Probe war eine Herausforderung, da die Probenentnahmetechnik so erfolgreich war, dass sie den Behälter in der Kapsel überlief. Erste Analysen haben jedoch bereits spannende Ergebnisse zutage gefördert. Es wurde Wasser entdeckt, das in den Tonmineralien von Bennu eingeschlossen ist, was Aufschluss über einen vorgeschlagenen Mechanismus gibt, wie Wasser auf die Erde gelangte. Die Probe enthält außerdem reichlich Kohlenstoff und Schwefel, die beide lebenswichtig sind. Das Vorhandensein von Magnetit, einem Eisenoxid, lässt darauf schließen, dass Asteroiden wie Bennu möglicherweise eine Rolle bei der Besiedlung der Erde mit präbiotischen Verbindungen gespielt haben, die für die Entwicklung des Lebens notwendig sind.

Diese Osiris-Rex-Mission ist die erste US-Mission, die eine Asteroidenprobe zur Erde zurückbringt. Die auf etwa 250 g geschätzte Probe kann nun an Wissenschaftler auf der ganzen Welt verteilt und in Museen ausgestellt werden, damit die Öffentlichkeit sie bewundern kann. Darüber hinaus bieten die in der Probe enthaltenen größeren Gesteinsfragmente eine einzigartige Gelegenheit, die Anordnung verschiedener Mineralien innerhalb des Asteroiden zu untersuchen und so noch mehr wissenschaftliches Potenzial zu erschließen.

