Die NASA-Raumsonde Osiris-Rex kehrt mit Proben vom Asteroiden Bennu zurück

Zusammenfassung: Nach einer siebenjährigen Mission wird die NASA-Raumsonde Osiris-Rex ihre Reise zur Erforschung des „gefährlichsten Gesteins im Sonnensystem“ abschließen, indem sie mit Bodenproben vom Asteroiden Bennu zurückkehrt. Am Sonntag, wenn die Raumsonde die Erde passiert, werden die Proben abgeworfen und in einer Kapsel geschützt. Wissenschaftler hoffen, dass die Analyse der Chemie dieser Proben Einblicke in die Entstehung von Planeten vor Milliarden von Jahren liefern und möglicherweise Aufschluss über die Ursprünge des Lebens auf der Erde geben wird. Die Kapsel wird voraussichtlich um 08:55 Uhr Ortszeit im US-Bundesstaat Utah landen. Trotz der Angst vor dem Abstieg versicherte der leitende Ermittler der Mission, Dante Lauretta, dass das Team auf alle Eventualitäten gut vorbereitet sei. Das Ziel von Osiris-Rex bestand darin, Proben von Bennu zu sammeln, bei dem die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit unserem Planeten im späten 22. Jahrhundert gering ist. Die Raumsonde erreichte den Asteroiden im Jahr 2018, untersuchte ihn zwei Jahre lang und sammelte anschließend erfolgreich Oberflächenmaterial. Der letzte Schritt besteht darin, die etwa 250 g schweren Proben sicher zur Erde zu transportieren.

Die Bergungsteams sind hinsichtlich der Landung zuversichtlich; Sie bleiben jedoch aufgrund früherer Pannen vorsichtig. Ein solcher Vorfall ereignete sich 2004 mit der Genesis-Kapsel, bei der der Fallschirm versagte und die Proben beschädigt wurden. Die Schwerkraftschalter der Kapsel von Osiris-Rex wurden einer sorgfältigen Prüfung unterzogen, um ein ähnliches Problem zu verhindern. Dennoch steht bei Bedarf ein „Breach-Team“ bereit, um zu helfen. Während die Kapsel absteigt, werden Meteorologen in Utah die Wetterbedingungen überwachen, um die Landeposition genau vorherzusagen. Bergungsmaßnahmen, darunter der Flug mit dem Hubschrauber zum Abgabepunkt und der Transport der Probe in einen Reinraum auf dem Dugway Proving Ground, wurden sorgfältig geplant, um eine Kontamination zu verhindern. Nach der sicheren Lieferung werden die Proben zur detaillierten Analyse zum Johnson Space Center der NASA in Texas transportiert.

Nach der Lieferung der Proben soll die Raumsonde Osiris-Rex ihre Mission fortsetzen, da ihr im Jahr 2029 ein Rendezvous mit einem anderen Asteroiden namens Apophis zugewiesen wird.

Definitionen:

– Osiris-Rex: NASA-Raumschiffmission zur Untersuchung des Asteroiden Bennu.

– Bennu: Ein Asteroid, der Ende des 22. Jahrhunderts möglicherweise mit der Erde kollidieren könnte.

– Genesis: Eine frühere Raumschiffmission, bei der es bei der Probenentnahme zu Problemen kam.

– Schwerkraftschalter: Komponenten der Kapsel, die für die richtige Ausrichtung beim Abstieg sorgen.

Quelle: BBC News