Raumsonde Osiris-Rex soll mit Bennu-Proben zur Erde zurückkehren

Die Raumsonde Osiris-Rex wird mit wertvollen Proben, die sie vom Asteroiden Bennu gesammelt hat, zur Erde zurückkehren. Es wird erwartet, dass die Raumsonde um 08:42 Uhr Ortszeit die Spitze der Erdatmosphäre im Westen Utahs erreicht. Das Landeziel ist ein abgelegenes militärisches Testgelände in diesem Gebiet.

Wenn die Raumsonde in die Erdatmosphäre eindringt, bewegt sie sich mit einer rasanten Geschwindigkeit von 12 km/s oder 27,000 Meilen pro Stunde. Diese hohe Geschwindigkeit führt dazu, dass sich die Unterseite des Fahrzeugs auf Temperaturen über 3,000 Grad Celsius erwärmt. Diese starke Hitze wird jedoch auch den wichtigen Zweck erfüllen, das Raumschiff zu verlangsamen.

Um die Stabilität beim Abstieg zu gewährleisten, wird ein Bremsfallschirm eingesetzt. Anschließend wird die Kapsel über eine Hauptrutsche sanft auf den Boden befördert. Die voraussichtliche Zeit für den Kontakt mit dem Wüstenboden von Utah ist 08:55 Uhr.

Sobald das Raumschiff gelandet ist, transportieren Hubschrauber es in ein temporäres Labor. Dieses Labor wird als Einrichtung zur Vorbereitung der Probenkapsel für die weitere Analyse im Johnson Space Center der NASA in Texas dienen. Das Zentrum verfügt über eine spezielle Einrichtung, die speziell für die gründliche Untersuchung und Untersuchung der vom Asteroiden Bennu gesammelten Proben konzipiert ist.

An dieser monumentalen Mission wurde jahrelang gearbeitet, und 2016 trat die Raumsonde Osiris-Rex ihre Reise nach Bennu an. Ziel der Mission war es, Proben von diesem erdnahen Asteroiden zu sammeln und sie zur detaillierten Untersuchung zur Erde zurückzubringen. Es wird angenommen, dass die Proben von Bennu wertvolle Einblicke in das frühe Sonnensystem und die Ursprünge des Lebens liefern.

Während die Raumsonde Osiris-Rex ihre Mission beendet und zur Erde zurückkehrt, warten Wissenschaftler und Forscher sehnsüchtig auf die Ankunft der Proben. Die Erkenntnisse aus diesen Proben könnten erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis unseres eigenen Planeten und des Universums als Ganzes haben.

