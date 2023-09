Die Osiris-Rex-Mission der NASA soll die größte Asteroidenprobe zur Erde bringen

By

Die Osiris-Rex-Mission der NASA wird Geschichte schreiben, indem sie die größte Asteroidenprobe liefert, die jemals zur Erde zurückgebracht wurde. Eine Kapsel mit etwa 250 g Steinen und Staub, die vom Asteroiden Bennu gesammelt wurden, wird voraussichtlich am Sonntag in der Wüste von Utah landen. Diese Mission ist der erste Versuch der NASA seit 2020, eine Probe von einem Asteroiden zu sammeln.

Die Raumsonde Osiris-Rex wurde im September 2016 gestartet und kam im Dezember 2018 in Bennu an. Im Laufe von fast zwei Jahren kartierte die Raumsonde die Oberfläche des Asteroiden sorgfältig, bevor sie am 20. Oktober 2020 die Probe sammelte.

Ein Teil der Stichprobe, etwa ein Viertel, wird auf mehr als 200 Personen aus 38 Institutionen weltweit verteilt. Diese vielfältige Gruppe von Wissenschaftlern wird zusammenarbeiten, um die Probe zu analysieren und Einblicke in die frühe Geschichte und Entwicklung unseres Sonnensystems zu gewinnen. Bennu, ein 4.5 Milliarden Jahre alter Überrest, gilt als Zeitkapsel, die wertvolle Hinweise auf die Entstehung von Planeten liefern kann.

Einer der Hauptvorteile der Probenentnahme direkt von einem Asteroiden wie Bennu ist die minimale Kontamination. Im Gegensatz zu Meteoriten, die auf die Erde fallen und bei Kontakt mit unserer Atmosphäre schnell kontaminiert werden, wird die Osiris-Rex-Probe Wissenschaftlern einen unverfälschten Einblick in die Vergangenheit ermöglichen. Dies könnte für das Verständnis des Ursprungs von organischen Stoffen und Wasser, die möglicherweise zur Entwicklung des Lebens auf der Erde beigetragen haben, von entscheidender Bedeutung sein.

Der Astrophysiker Prof. Boris Gansicke von der University of Warwick betont die Bedeutung der Erforschung von Asteroiden: „Die Asteroiden in unserem Sonnensystem enthalten die Rohbausteine, aus denen die Erde bestand, daher wird uns die Untersuchung ihrer Zusammensetzung viel darüber verraten, wie unser Planet entstanden ist.“ . Es gibt immer noch viele unbeantwortete Fragen, etwa nach der Quelle des Wassers auf der Erde und nach der Herkunft der Zutaten für das Leben.“

Diese Mission stellt einen wichtigen Meilenstein in unserem Streben nach Wissen über die Geschichte unseres Sonnensystems dar und eröffnet Möglichkeiten für die weitere Erforschung von Asteroiden und ihrer möglichen Auswirkungen auf unser Verständnis der Entstehung des Lebens.

Quellen:

- PA