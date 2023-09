Die Raumsonde OSIRIS-REx kehrt mit Probe vom Asteroiden Bennu erfolgreich zur Erde zurück

Das Raumschiff OSIRIS-REx, das eine Probe des Asteroiden Bennu transportierte, kehrte am Sonntag, dem 24. September, sieben Jahre nach seinem Start im Jahr 2016, erfolgreich zur Erde zurück. Beim Öffnen des Probenrückgabebehälters entdeckten Wissenschaftler schwarzen Staub und Trümmer auf dem Avionikdeck des Raumfahrzeugs. Das Raumschiff landete sicher in der Wüste von Utah und wurde dann zum Johnson Space Center der NASA in Houston transportiert.

Im Johnson Space Center wird ein Expertenteam das Instrument namens TAGSAM (Touch and Go Sample Acquisition Mechanism) sorgfältig zerlegen, um an die Massenprobe in der Kapsel zu gelangen. Diese Arbeiten werden in einem speziell für die OSIRIS-REx-Mission konzipierten Labor durchgeführt. Die Entfernung des Aluminiumdeckels erfolgte in einem Handschuhfach, das für den Umgang mit großen Geräten vorgesehen war.

Sobald das TAGSAM vom Kanister getrennt ist, wird es in einen versiegelten Transferbehälter gegeben, um etwa zwei Stunden lang eine Stickstoffumgebung aufrechtzuerhalten. Dieser Container ermöglicht es dem Team, das TAGSAM in ein anderes spezielles Handschuhfach zu transportieren, was den Demontageprozess beschleunigt. In diesem Handschuhfach werden Wissenschaftler und Techniker vorsichtig den TAGSAM-Kopf entfernen, der voraussichtlich den größten Teil der Probe enthalten wird.

Das Team am Johnson Space Center wird den Asteroidenstaub analysieren, um Einblicke in seine chemischen, mineralischen und physikalischen Eigenschaften sowie die in der größeren Probe vorhandenen Gesteinsarten zu gewinnen. Die Probe wird der Öffentlichkeit während einer besonderen Live-Übertragung am 11. Oktober vorgestellt, die per Livestream auf der offiziellen Website der NASA übertragen wird.

Die von der Raumsonde OSIRIS-REx gesammelten Proben werden sicher aufbewahrt und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt für zukünftige Forschungen zur Verfügung gestellt. Diese Mission ist die erste Rückführung einer Asteroidenprobe aus den USA und liefert wertvolle Informationen über die Entstehung der Sonne und der Planeten vor etwa 4.5 Milliarden Jahren.

