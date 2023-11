Erforschung von Apophis: OSIRIS-APEX-Mission der NASA

By

Nachdem die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx ihre ursprüngliche Mission, eine Probe des erdnahen Asteroiden Bennu zu sammeln und zu liefern, erfolgreich abgeschlossen hat, begibt sie sich auf ein neues Abenteuer. Die Mission wurde verlängert und die Raumsonde in OSIRIS-APEX (OSIRIS-APophis EXplorer) umbenannt, um einen weiteren erdnahen Asteroiden, Apophis, zu untersuchen.

Apophis erlangte Berühmtheit, als er 2004 entdeckt wurde, weil man befürchtete, er könnte 2029 mit der Erde kollidieren. Spätere Beobachtungen und Modellierungen haben jedoch gezeigt, dass der Asteroid zumindest in den nächsten hundert Jahren keine Gefahr darstellt. Trotzdem erregt der Asteroid weiterhin das Interesse von Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit.

OSIRIS-APEX wird sich 2029 mit Apophis treffen, kurz nachdem der Asteroid sich der Erde sehr nahe kommt. Ziel der Mission ist es, Apophis im Detail zu untersuchen und wertvolle Erkenntnisse über seine Zusammensetzung, Entwicklung und Eigenschaften zu gewinnen. Wissenschaftler hoffen, seine Materialstärke, Porosität und Dichte zu verstehen, was wertvolle Informationen für die Forschung zur Planetenverteidigung liefern kann.

Apophis ist ein 340 Meter breiter steiniger oder S-Typ-Asteroid, der aus Silikatmaterialien und Nickel-Eisen besteht. Seine große Annäherung an die Erde wird es Wissenschaftlern ermöglichen, Wechselwirkungen mit den Gravitationskräften der Erde zu untersuchen. Sie rechnen mit der Beobachtung von Aktivitäten wie Erdrutschen oder Partikelauswürfen, die kometenähnliche Schweife erzeugen könnten. Dieser enge Ansatz stellt ein einzigartiges Naturexperiment dar, um Gezeitenkräfte und die Ansammlung von Schutthaufenmaterial zu untersuchen, wichtige Prozesse bei der Planetenentstehung.

Das OSIRIS-APEX-Team möchte sein während der Bennu-Mission gewonnenes Wissen erweitern und neue Fragen untersuchen, die seine Entdeckungen aufwerfen. Der Nachweis von Tonmineralien und organischen Stoffen auf Bennu deutet auf frühere Wechselwirkungen mit Wasser hin, und das Team ist gespannt, ob Apophis ähnliche Eigenschaften aufweist. Durch ein tieferes Verständnis von Apophis und ähnlichen Asteroiden können Wissenschaftler unser Wissen über die Entstehung des Sonnensystems erweitern und Strategien zur Verteidigung des Planeten entwickeln.

FAQ:

F: Was ist die OSIRIS-APEX-Mission?

A: Die OSIRIS-APEX-Mission ist eine Erweiterung der OSIRIS-REx-Mission, deren Ziel es ist, den erdnahen Asteroiden Apophis im Detail zu untersuchen.

F: Warum wurde Apophis als Ziel für die OSIRIS-APEX-Mission ausgewählt?

A: Apophis wurde ausgewählt, weil es das einzige Objekt ist, mit dem die Raumsonde eng zusammentreffen kann. Seine große Annäherung an die Erde ermöglicht es Wissenschaftlern, Wechselwirkungen mit den Gravitationskräften der Erde zu untersuchen.

F: Was hoffen Wissenschaftler aus der Erforschung von Apophis zu lernen?

A: Wissenschaftler hoffen, Informationen über die Zusammensetzung, Eigenschaften und Entwicklung von Apophis zu sammeln. Dieses Wissen kann in die Forschung zur Verteidigung des Planeten und in unser Verständnis der Entstehung des Sonnensystems einfließen.

F: Wie unterscheidet sich Apophis vom vorherigen Ziel Bennu?

A: Apophis ist ein steiniger oder S-Typ-Asteroid, der aus Silikatmaterialien und Nickel-Eisen besteht. Im Gegensatz dazu ist Bennu ein Asteroid vom Typ C, der reich an kohlenstoffhaltigem Material ist.

F: Wie oft kommt ein Asteroid von der Größe Apophis der Erde nahe?

A: Ein Asteroid von der Größe Apophis, der der Erde so nahe kommt, ist selten und kommt etwa alle 7,500 Jahre vor.