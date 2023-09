Die OSIRIS-REx-Sonde der NASA führt eine letzte Kurskorrektur durch, bevor sie eine Asteroidenprobe zur Erde zurückbringt

Die OSIRIS-REx-Sonde der NASA hat ihr letztes Manöver zur Flugbahnkorrektur erfolgreich durchgeführt und ist damit der Lieferung ihrer Asteroidenprobe an die Erde am 24. September einen Schritt näher gekommen. Die Sonde führte am Sonntag einen kurzen Motorstart durch, der zu einer Geschwindigkeitsänderung von 7 Zoll (17.8 Zentimeter) pro Minute führte. Durch dieses Manöver wurde der Landeort der Probenkapsel angepasst und sie um fast 8 Meilen (12.5 Kilometer) nach Osten innerhalb der festgelegten Landezone auf dem Utah Test and Training Range des Verteidigungsministeriums verschoben.

Diesem Korrekturmanöver folgte ein entscheidendes Kursmanöver am 10. September, das darauf abzielte, die Probenkapsel am 24. September in einer Höhe von 63,000 Meilen (102,000 km) über der Erde freizusetzen. Derzeit ist die Sonde etwa 1.8 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und nähert sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 2.8 km/h.

Die OSIRIS-REx-Mission, die im September 2016 mit einem Budget von 1 Milliarde US-Dollar startete, wurde zur Untersuchung des erdnahen Asteroiden Bennu geschickt. Nach jahrelanger Beobachtung gelang es ihm im Oktober 8.8, etwa 250 Unzen (2020 Gramm) Material von Bennus Oberfläche zu sammeln.

Nach ihrer Rückkehr zur Erde wird die Probe an das Johnson Space Center der NASA in Houston geliefert, wo sie kuratiert und gelagert wird. Einige der Asteroidenmaterialien werden an Wissenschaftler weltweit verteilt, um das frühe Sonnensystem und die mögliche Rolle kohlenstoffreicher Asteroiden wie Bennu bei der Entstehung des Lebens auf der Erde zu untersuchen. Wissenschaftler glauben, dass diese Asteroiden durch antike Einschläge organische Verbindungen, wesentliche Bausteine ​​für das Leben, auf die Erde gebracht haben könnten.

Während die Rückkehrkapsel zur Erde geht, wird die Hauptraumsonde OSIRIS-REx ihre Mission fortsetzen. Im Rahmen einer erweiterten Mission namens OSIRIS-APEX, die für 2029 geplant ist, wird es auf einen weiteren potenziell gefährlichen Asteroiden, Apophis, zusteuern.

Quellen:

– Die OSIRIS-REx-Sonde der NASA nimmt eine letzte Kurskorrektur vor, bevor sie die Asteroidenprobe zur Erde zurückbringt