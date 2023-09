Die OSIRIS-REx-Mission der NASA nähert sich der Erde mit wertvoller Asteroidenprobe

By

Die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx nähert sich mit ihrer wertvollen Ladung Asteroidenproben der Erde. Bei einem kritischen Manöver zündete das Raumschiff seine Triebwerke zur Lageregelung und passte seine Geschwindigkeit um 0.5 Meilen pro Stunde an, um eine erfolgreiche Rückkehr sicherzustellen. Ohne diese kleine Korrektur hätte die Sonde und ihre Asteroidenladung die Erde verfehlt.

Bei der OSIRIS-REx-Mission werden Schmutz- und Kiesproben vom Asteroiden Bennu gesammelt, der etwa 1,650 Fuß breit ist. Die Raumsonde sammelte bei ihrem Besuch in Bennu im Oktober 8.8 etwa 250 Unzen (2020 Gramm) Material. Diese wertvollen Proben werden am Morgen des 24. September in einer Kapsel zur Erde geliefert.

Die Rückkehrkapsel wird voraussichtlich in einem festgelegten Gebiet von 36 mal 8.5 Meilen auf dem Utah Test and Training Range südwestlich von Salt Lake City landen. Die Landung erfolgt etwa 13 Minuten nach dem Abwurf der Kapsel, wobei das Raumschiff einer präzisen Geschwindigkeit und einem genauen Winkel folgt.

Die gesammelten Asteroidenproben werden für Wissenschaftler weltweit von immensem Wert sein. Durch die Untersuchung dieser Proben erhoffen sich Forscher Einblicke in die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems. Darüber hinaus könnte das Material Aufschluss über die Rolle kohlenstoffreicher Asteroiden wie Bennu bei der Bereitstellung der notwendigen Komponenten für das Leben auf der Erde geben.

Derzeit ist die Raumsonde OSIRIS-REx etwa 4 Millionen Meilen von der Erde entfernt und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 14,000 Meilen pro Stunde. Das Missionsteam kann am 17. September bei Bedarf eine weitere Triebwerkszündung durchführen. Es ist wichtig zu beachten, dass nur die Probenkapsel zur Erde zurückkehren wird, während die Raumsonde ihre Reise in Richtung des Asteroiden Apophis für eine längere Mission fortsetzen wird, deren Ankunft im Jahr 2029 geplant ist.

Quellen:

– Blogbeitrag von NASA-Beamten vom 11. September

– Bildnachweis des Goddard Space Flight Center der NASA: Erdrückflugbahn für das Raumschiff OSIRIS-REx und die Probenkapsel.