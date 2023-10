Verständnis des Elektronenverhaltens in geschmolzenen Salzen für moderne Kernreaktoren

Forscher des Oak Ridge National Laboratory des Energieministeriums und der University of Iowa haben erhebliche Fortschritte beim Verständnis der Wechselwirkung von Elektronen mit geschmolzenen Salzen in modernen Kernreaktoren erzielt. Durch die rechnerische Simulation der Einführung eines überschüssigen Elektrons in geschmolzenes Zinkchloridsalz konnten die Wissenschaftler drei Zustände identifizieren, die das Elektron annehmen kann.

Im ersten Szenario wird das Elektron Teil eines Molekülradikals, das aus zwei Zinkionen besteht. Im zweiten Szenario lokalisiert sich das Elektron auf einem einzelnen Zinkion. Im dritten Szenario wird das Elektron delokalisiert und diffus über mehrere Salzionen verteilt. Diese Erkenntnisse sind entscheidend für die Vorhersage der Auswirkungen der Strahlung auf die Leistung von Salzreaktoren.

Salzschmelze-Reaktoren werden als mögliches Design für zukünftige Kernkraftwerke in Betracht gezogen. Daher ist es von größter Bedeutung zu verstehen, wie geschmolzene Salze auf hohe Strahlung reagieren. Ziel der Forscher war es, Aufschluss über das Verhalten eines Elektrons im Kontakt mit den Ionen zu geben, aus denen eine Salzschmelze besteht.

Obwohl die Studie nicht alle Fragen beantwortet, liefert sie einen entscheidenden Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen der Wechselwirkung zwischen Elektronen und geschmolzenen Salzen. Die Forscher glauben auch, dass die drei identifizierten Spezies, die die Elektronen kurzfristig bilden, möglicherweise über längere Zeiträume zu komplexeren Spezies reagieren könnten.

Die Studie mit dem Titel „Reagieren geschmolzene Salze bei hoher Temperatur mit überschüssigen Elektronen?“ „Case of ZnCl2“ wurde im Journal of Physical Chemistry B veröffentlicht. Es wurde als ACS Editors' Choice ausgewählt, was auf sein Potenzial für breites öffentliches Interesse hinweist.

Diese Forschung wurde im Rahmen des Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) des DOE unter der Leitung des Brookhaven National Laboratory durchgeführt. Das Forschungsteam plant, die Auswirkungen der Strahlung auf andere Salzsysteme weiter zu untersuchen. Ihre Computerforschung wurde an DOE-Benutzereinrichtungen durchgeführt, darunter dem Compute and Data Environment for Science am Oak Ridge National Laboratory und dem National Energy Research Scientific Computing Center am Lawrence Berkeley National Laboratory.

Das Verständnis des Verhaltens von Elektronen in geschmolzenen Salzen ist für die Weiterentwicklung von Salzschmelze-Reaktoren von entscheidender Bedeutung. Es trägt dazu bei, die Sicherheit und Effizienz dieser Reaktoren zu gewährleisten, die als vielversprechende Option für die künftige Kernenergieerzeugung gelten.

Quellen:

– Lawrence Bernard, ORNL