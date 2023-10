Der Orioniden-Meteorschauer erreicht dieses Wochenende seinen Höhepunkt, so können Sie ihn beobachten

Der Orioniden-Meteorschauer, einer der beeindruckendsten Meteorschauer des Jahres, wird laut NASA an diesem Wochenende seinen Höhepunkt erreichen. Der Schauer, der aus Trümmern des Halleyschen Kometen entsteht, wird am 20. Oktober in den frühen Morgenstunden nach Mitternacht ET sichtbar sein.

Für eine optimale Sicht empfiehlt die NASA, einen Ort ohne Lichtverschmutzung zu suchen, beispielsweise einen Wald. Der beste Weg, nach Meteoriten Ausschau zu halten, besteht darin, sich hinzulegen und die Füße nach Südosten zu richten. Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis sich Ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Daher wird empfohlen, Taschenlampen und andere Geräte mit hellem Licht wegzulegen.

Die Meteore werden sich mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 41 Meilen pro Sekunde fortbewegen und eine leuchtende Trümmerspur hinterlassen, die mehrere Sekunden bis Minuten lang sichtbar ist. Die NASA empfiehlt, nach längeren Lichtexplosionen am Himmel zu suchen.

Wer den Meteoritenschauer aufgrund von schlechtem Wetter oder lichtverschmutztem Himmel nicht sehen kann, kann ab dem 10. Oktober um 20:XNUMX Uhr ET den Livestream der NASA vom Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama, verfolgen.

Das Orioniden-Ereignis ist nicht der einzige Meteorschauer, der durch den Halleyschen Kometen verursacht wurde. Der Meteorschauer Eta Aquarids, der jedes Jahr Anfang Mai seinen Höhepunkt erreicht, wird ebenfalls durch Trümmer und Staub des Kometen verursacht.

Zusätzlich zu den Orioniden wird erwartet, dass im November auch andere Meteorschauer ihren Höhepunkt erreichen, darunter die Südlichen und Nördlichen Tauriden.

Der Orioniden-Meteorschauer ist nach dem Sternbild Orion benannt, in dem die Meteore am Himmel zu sehen sind. Der Halleysche Komet, der alle 76 Jahre in das innere Sonnensystem zurückkehrt, wirft Staub in den Weltraum, der schließlich zum Orioniden-Meteorschauer wird.

Der Halleysche Komet, der für seine ausgeprägte feurige Spur bekannt ist, wurde als fliegender, brennender Stein am Himmel im Teppich von Bayeux dokumentiert, der die Schlacht von Hastings im Jahr 1066 darstellt. Der Komet ist eines der am wenigsten reflektierenden Objekte im Sonnensystem nur seine brennende Spur ist sichtbar.

