Machen Sie sich bereit für den Orioniden-Meteorschauer

Himmelsbeobachter kommen diesen Monat auf ihre Kosten, wenn der jährliche Orioniden-Meteorschauer seinen Höhepunkt erreicht. Dieses Himmelsereignis, das bis zu 25 Meteore pro Stunde produziert, wird Sterngucker am Samstagabend und bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags verblüffen. Die Orioniden sind etwas Besonderes, da es sich bei den Meteoren tatsächlich um Fragmente des Halleyschen Kometen handelt, der als Komet 1P/Halley bekannt ist.

Der Halleysche Komet ist ein berühmter Komet, der nur alle 75 bis 76 Jahre von der Erde aus gesehen werden kann. Der Orioniden-Meteorschauer bietet den Menschen jedoch jedes Jahr die Gelegenheit, Zeuge eines Teils der Geschichte dieses Kometen zu werden. Während der Halleysche Komet die Sonne umkreist, hinterlässt er eine Trümmerspur auf seinem Weg. Wenn die Erde diese Trümmer passiert, dringt sie mit unglaublicher Geschwindigkeit in unsere Atmosphäre ein.

Dr. Minjae Kim, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der University of Warwick, erklärt, dass der Orioniden-Meteorschauer zwischen dem 2. Oktober und dem 7. November auftritt und seinen Höhepunkt in der Nacht vom 20. auf den 22. Oktober erreicht. Der Schauer kann jedoch schon vor und beobachtet werden nach den Spitzenterminen. Dieser Schauer ist nicht nur für seine Schönheit bekannt, sondern auch für seine Verbindung zum Halleyschen Kometen.

Um Zeuge des Orioniden-Meteorschauers zu werden, benötigen Sie lediglich einen klaren Himmel, Geduld und einen Ort abseits von Lichtverschmutzung. Die Meteore werden mit bloßem Auge in allen Teilen des Himmels sichtbar sein, was es zu einem weltweit sichtbaren Ereignis macht. Ob Sie sich auf der Nord- oder Südhalbkugel befinden, Sie können diese himmlische Show bis zum 7. November genießen.

Wenn Sie also das „einmalige Ereignis“ verpasst haben, den Halleyschen Kometen zu sehen, machen Sie sich keine Sorgen. Der Orioniden-Meteorschauer bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Trümmer dieses berühmten Kometen zu beobachten und sich an der Schönheit des Nachthimmels zu erfreuen.

Quellen:

– Nina Massey, PA-Wissenschaftskorrespondentin