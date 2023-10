Der Orioniden-Meteorschauer wird am 21. Oktober seinen Höhepunkt erreichen: So erleben Sie ihn

By

Der orionidische Meteorschauer, der derzeit stattfindet und bis zum 7. November andauern wird, wird bald am 21. Oktober seinen Höhepunkt erreichen. Dieses jährliche Himmelsereignis bietet ein spektakuläres Schauspiel von Sternschnuppen, die den Nachthimmel erhellen. Der Schauer stammt von den Überresten des Halleyschen Kometen, eines berühmten Kometen, der alle 75–76 Jahre die Sonne umkreist.

Die Ursprünge des Meteoritenschauers lassen sich auf die winzigen Fragmente zurückführen, die sich auf seinem Weg durch den Weltraum vom Halleyschen Kometen lösen. Diese Fragmente bilden eine Spur aus Staub und Eistrümmern, die schließlich mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von etwa 41 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre gelangt. Wenn diese Partikel mit der Erdatmosphäre kollidieren, verglühen sie aufgrund der Reibung mit der Luft und erzeugen die leuchtenden Lichtstreifen, die für Meteorschauer charakteristisch sind.

Der Halleysche Komet verursacht nicht nur einen, sondern gleich zwei jährliche Meteorschauer. Dies liegt daran, dass sich die Umlaufbahn des Kometen an zwei verschiedenen Punkten eng mit der Erdumlaufbahn schneidet. Der erste Punkt führt zum Eta-Aquariden-Meteorschauer Anfang Mai, während der zweite Punkt jetzt, Mitte bis Ende Oktober, auftritt und den Orioniden-Meteorschauer erzeugt.

Um dieses atemberaubende Schauspiel miterleben zu können, ist keine spezielle Ausrüstung erforderlich. Um die Sternschnuppen zu sehen, genügt das bloße Auge. Eine günstige Himmelsausrichtung in diesem Jahr bedeutet, dass der Mond das Seherlebnis in den Hauptstunden vor der Morgendämmerung nicht beeinträchtigt. Für diejenigen, die sowohl auf der Nord- als auch auf der Südhalbkugel leben, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Meteoritenschauer zu beobachten.

Zu den empfohlenen Orten, um den Orioniden-Meteorschauer zu genießen, gehören New York, Miami, Los Angeles, Atlanta und Nordkalifornien. Es wird erwartet, dass diese Standorte günstige Sichtbedingungen mit minimaler Wolkendecke und begrenzter Lichtverschmutzung bieten.

Um das Seherlebnis zu optimieren, suchen Sie sich einen schwach beleuchteten Außenbereich abseits von Straßenlaternen und Wohnraumbeleuchtung. Orientieren Sie sich so, dass Sie nach Südosten (für diejenigen auf der Nordhalbkugel) oder Nordosten (für diejenigen auf der Südhalbkugel) blicken. Der Blick in den Himmel dauert etwa 30 Minuten, bis sich die Augen daran gewöhnt haben und Meteore erkennen können. Um den Meteoritenschauer in vollen Zügen genießen zu können, ist es ratsam, sich nicht ausschließlich auf den strahlenden Punkt der Orioniden, den Stern Beteigeuze, zu konzentrieren.

Merken Sie sich also den Höhepunkt des Orioniden-Meteorschauers am 21. Oktober in Ihrem Kalender vor und bereiten Sie sich auf ein atemberaubendes Himmelsschauspiel vor, das nur die Natur bieten kann.

Definitionen:

– Meteorschauer: Himmlische Ereignisse, die durch eine Fülle von Meteoren gekennzeichnet sind, die über einen relativ kurzen Zeitraum am Nachthimmel auftauchen. Meteore, auch „Sternschnuppen“ genannt, entstehen, wenn Partikel von Kometen oder Asteroiden in die Erdatmosphäre eindringen und aufgrund der Reibung verdampfen.

– Halleyscher Komet: Ein berühmter Komet, der alle 75–76 Jahre die Sonne umkreist. Es kommt zu zwei jährlichen Meteorschauern: dem Eta-Aquariden-Meteorschauer Anfang Mai und dem Orioniden-Meteorschauer im Oktober.

