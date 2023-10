Der orionidische Meteorschauer: Eine spektakuläre Show am Nachthimmel

By

Der Herbst bringt nicht nur kühlere Temperaturen mit sich, sondern bietet auch die Möglichkeit, Zeuge eines atemberaubenden Naturfeuerwerks zu werden – des Orioniden-Meteorschauers. Dieser vom berühmten Halleyschen Kometen ausgehende Meteoritenschauer erleuchtet jedes Jahr im Oktober den Nachthimmel und zieht Himmelsbeobachter auf der gesamten Nordhalbkugel in seinen Bann.

Obwohl der Halleysche Komet für die Erde nur alle 76 Jahre sichtbar ist, haben wir das Privileg, jedes Jahr zwischen September und November durch seinen Kometenstaub zu fliegen. Dieses Himmelsphänomen erzeugt den schillernden Orioniden-Meteorschauer, benannt nach dem Sternbild Orion, das als strahlender Punkt dieser Meteore erscheint.

In diesem Jahr wird die höchste Aktivität des Orioniden-Meteorschauers am 21. Oktober erwartet und bietet die beste Gelegenheit, dieses atemberaubende Schauspiel mitzuerleben. Diese Meteore sind für ihre außergewöhnliche Geschwindigkeit bekannt und rasen mit atemberaubenden 41 Meilen pro Sekunde durch unsere Atmosphäre. Die schiere Geschwindigkeit der Orioniden führt oft zu bunten Lichtstreifen, die als „Züge“ bekannt sind und mehrere Sekunden oder sogar Minuten lang beobachtet werden können.

Abgesehen von ihrer Geschwindigkeit sind die Orioniden auch dafür bekannt, Feuerbälle zu produzieren, bei denen es sich um intensive Lichtexplosionen handelt. Trotz der höchsten Aktivität am 21. Oktober können Himmelsbegeisterte tatsächlich nach Mitternacht Ende September mit der Beobachtung der Orioniden beginnen, und der Schauer ist bis Ende November zu sehen.

Allerdings sind die Sehbedingungen für den diesjährigen Höhepunkt möglicherweise nicht für jeden ideal. In Teilen von Texas, im Südosten, im Nordosten, im pazifischen Nordwesten und im Mittleren Westen wird mit bewölktem Himmel gerechnet, der die Sicht beeinträchtigt. Andererseits haben diejenigen im Südwesten, in den südlichen Ebenen, im mittleren Atlantik sowie in Zentral- und Südflorida eine bessere Vorhersage, da weniger Wolken die Sicht behindern.

Während der fast 40 %ige Vollmond in der Nacht des Gipfels vielleicht etwas von der Show stiehlt, bieten die Tage vor dem 21. Oktober eine hervorragende Gelegenheit, Sternschnuppen zu beobachten. Die schmale Mondsichel am 18. und 19. Oktober sorgt für bessere Sehbedingungen.

Schnappen Sie sich also eine Decke, suchen Sie sich einen bequemen Platz unter dem Nachthimmel und lassen Sie sich von dem kosmischen Spektakel des Orioniden-Meteorschauers faszinieren. Der Anblick dieser himmlischen Erscheinungen ist eine Erinnerung an die unermessliche Schönheit und das Wunder, die jenseits unserer Welt existieren.

Definitionen:

– Meteorschauer: Ein Himmelsereignis, bei dem zahlreiche Meteore (oder Sternschnuppen) von einem einzigen Punkt am Himmel auszustrahlen scheinen.

– Halleyscher Komet: Ein periodischer Komet, der etwa alle 76 Jahre die Sonne umkreist. Er ist für sein unverwechselbares Aussehen bekannt und wurde zuletzt 1986 von der Erde aus gesehen.

Quellen:

– NASA: Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde

– FOX Wetter