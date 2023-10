Machen Sie sich dieses Wochenende bereit für den Orioniden-Meteorschauer

Verpassen Sie nicht den spektakulären Orioniden-Meteorschauer, der dieses Wochenende stattfindet. Es wird erwartet, dass der Schauer am Sonntag um 8 Uhr ET seinen Höhepunkt erreicht, aber das ganze Wochenende über werden sichtbare Meteore mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 20 pro Stunde über den Himmel streifen. Die beste Zeit, einen Meteor zu entdecken, ist in den frühen Morgenstunden, wenn die Strahlung bzw. der Punkt, von dem die Meteore scheinbar stammen, am höchsten ist.

Um die beste Chance zu haben, einen Meteor zu entdecken, empfehlen Experten, vor der Sternenbeobachtung mindestens 10 bis 20 Minuten nach draußen zu gehen, damit sich Ihre Augen an das schwache Licht gewöhnen können. Ideal ist es auch, einen Ort abseits von Lichtverschmutzung mit klarer Sicht auf den dunklen Himmel zu finden.

Der Orioniden-Meteorschauer wird durch Trümmer des Kometen Halley, einem der berühmtesten Kometen, verursacht. Obwohl der Komet erst im Jahr 2061 sichtbar sein wird, hinterlässt er eine Trümmerspur, die die Erde jedes Jahr durchquert, was zu den Orioniden führt. Die Staubkörner des Kometen bewegen sich schnell und verdampfen, wenn sie in die Atmosphäre gelangen, wodurch die hellen Streifen entstehen, die man als Meteore sieht. Die Orioniden sind für ihre Helligkeit und schnelle Bewegung bekannt.

Nach dem Höhepunkt der Orioniden gibt es in diesem Jahr noch fünf weitere Meteorschauer zu fangen, darunter die südlichen Tauriden, nördlichen Tauriden, Leoniden, Geminiden und Ursiden. Darüber hinaus gibt es im Jahr 2023 noch drei Vollmonde: den Jägermond, den Bibermond und den Kalten Mond.

Dieses Wochenende ist die perfekte Gelegenheit, die Schönheit des Universums zu erleben und die himmlischen Wunder über uns zu bestaunen. Verpassen Sie nicht den Orioniden-Meteorschauer, ein schillerndes Schauspiel, das uns an die antiken Ursprünge unseres Sonnensystems erinnert.

