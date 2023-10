Machen Sie sich bereit für den spektakulären Orioniden-Meteorschauer an diesem Wochenende

Wenn Sie auf der Suche nach einem atemberaubenden Himmelsschauspiel sind, vergessen Sie nicht, dieses Wochenende nach oben zu schauen, um einen Blick auf den Orioniden-Meteorschauer zu erhaschen. Der Schauer soll am Sonntag um 8 Uhr ET seinen Höhepunkt erreichen, aber das ganze Wochenende über sind sichtbare Meteore zu sehen, die mit einer Rate von 10 bis 20 Meteoren pro Stunde über den Himmel streifen. Dieses astronomische Ereignis kann nachts von jedem Teil der Welt aus beobachtet werden.

Um Ihre Chancen, einen Meteor zu entdecken, zu maximieren, wird empfohlen, in den frühen Morgenstunden unterwegs zu sein. Der Radiant, also der Punkt, von dem die Meteore zu stammen scheinen, wird in jeder Zeitzone gegen 2 Uhr morgens am höchsten sein. Allerdings vermutet Dr. Ashley King, ein Planetenforscher am Natural History Museum in London, dass Meteore auftauchen werden, sobald es dunkel wird.

Ein zu berücksichtigender Faktor ist die Mondphase während dieses Ereignisses. An diesem Wochenende befindet sich der Mond in seiner ersten Viertelphase und geht gegen Mitternacht unter. Laut der American Meteor Society könnte die Leuchtkraft des Mondes die Sichtbarkeit von Meteoren leicht beeinträchtigen. Für optimale Sichtbedingungen empfiehlt King, darauf zu warten, dass der Mond untergeht. Selbst wenn Sie sich in einer Stadt mit Lichtverschmutzung befinden, sollten Sie mit etwas Geduld dennoch einige Meteore sehen können.

Der Orioniden-Meteorschauer tritt jedes Jahr auf, wenn die Erde durch die Trümmer des Halleyschen Kometen strömt. Wenn die Fragmente in die Erdatmosphäre gelangen, erzeugen sie blendende Lichtstreifen am Himmel. Dieser Meteoritenschauer ist nach dem Sternbild Orion benannt, von dem aus die Meteore zu strahlen scheinen.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Zeuge des wunderschönen Feuerwerks der Natur zu werden. Suchen Sie sich einen dunklen Ort abseits der Lichter der Stadt, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das faszinierende Schauspiel des Orioniden-Meteorschauers.

