Den Übergang vom spontanen zum absichtlichen Verhalten bei Säuglingen verstehen

Forscher der Florida Atlantic University haben den Prozess des Übergangs von spontanem zu absichtlichem Verhalten bei Säuglingen beleuchtet. In einer Studie, die sich auf menschliche Babys konzentrierte, stellten die Wissenschaftler fest, dass Säuglinge, wenn sie merkten, dass ihre Handlungen ein Mobile in Bewegung setzten, zunehmend dazu angeregt wurden, sich zu bewegen, was zu einer positiven Rückkopplungsschleife führte.

Bei der Studie wurden die Füße von Kleinkindern an einem am Kinderbett befestigten Babymobile befestigt. Jede Bewegung der Füße der Säuglinge führte dazu, dass sich das Mobile bewegte, was wiederum die Säuglinge dazu anregte, sich noch mehr zu bewegen. Dieses positive Feedback verdeutlichte die Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen dem Säugling und dem Mobile. Die Forscher stellten fest, dass der Moment der Erkenntnis, der durch einen abrupten Anstieg der Bewegungsgeschwindigkeit des Säuglings gekennzeichnet ist, die „Geburt der Entscheidungsfreiheit“ darstellt.

Durch die Messung der Bewegungen sowohl der Säuglinge als auch des Mobiles deckten die Forscher dynamische und koordinative Merkmale dieses Augenblicks auf. In der Studie wurde „Agentur“ als eine entstehende Eigenschaft aus der funktionalen Kopplung des Organismus und der Umwelt definiert. Daraus geht hervor, dass Entscheidungsfreiheit durch einen selbstorganisierenden Prozess entsteht, der sowohl durch Bewegung als auch durch Stillstand gekennzeichnet ist und Kleinkindern bei der Erkundung der Welt bedeutungsvolle Informationen liefert.

Scott Kelso, der leitende Autor der Studie, betonte, dass Säuglinge durch die Koordinationsdynamik von Bewegung und Stille in der Lage sind, Dinge absichtlich geschehen zu lassen. Die Studie betonte auch, dass die handlungsgesteuerte Entdeckung beobachtbare Merkmale aufweist, die durch die unterschiedlichen Häufungen im Zeitpunkt und im Ausmaß der festgestellten Ausbrüche kindlicher Aktivität identifiziert wurden.

Diese Forschung trägt zu unserem Verständnis der frühen Entwicklung absichtlichen Verhaltens beim Menschen bei. Es deutet darauf hin, dass Säuglinge bereits in jungen Jahren in der Lage sind, die kausalen Kräfte in ihrer Umgebung zu erkennen und sich bewusst durch die Welt zu bewegen.

