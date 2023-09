Eine gemeinsame Forschungsinitiative zwischen der NASA und der Durham University hat Supercomputersimulationen genutzt, um eine neue Theorie über den Ursprung der Saturnringe aufzustellen. Die Simulationen deuten darauf hin, dass die Ringe möglicherweise durch eine massive Kollision zweier Eismonde im Zeitalter der Dinosaurier entstanden sind.

Die Forschung, die am Ames Research Center der NASA und der Distributed Research using Advanced Computing (DiRAC)-Einrichtung der Durham University durchgeführt wurde, zielte darauf ab, die Entstehung der Saturnringe und das Potenzial für Leben auf seinen Monden zu verstehen. Die Simulationen wurden mit dem Open-Source-Simulationscode SWIFT mit einer mehr als 100-mal höheren Auflösung als frühere Studien durchgeführt.

Die Saturnringe befinden sich innerhalb der Roche-Grenze des Planeten, der am weitesten entfernten Umlaufbahn, in der die Gravitationskraft eines Planeten größere Gesteins- oder Eiskörper auflösen kann. Die Simulationen ergaben, dass eine Vielzahl von Kollisionsszenarien die richtige Menge Eis in die Roche-Grenze des Saturn streuen könnten, was zur Bildung seiner charakteristischen Ringe führen könnte.

„Dieses Szenario führt natürlich zu eisreichen Ringen“, sagte Vincent Eke, außerordentlicher Professor an der Durham University. „Wenn die eisigen Vorläufermonde kollidieren, ist das Gestein im Kern der Körper weniger weit verteilt als das darüber liegende Eis.“

Darüber hinaus deuteten die Simulationen darauf hin, dass die Kollision auch dazu geführt hätte, dass Trümmer andere Monde im Saturnsystem trafen, was möglicherweise zu einer Kaskade von Kollisionen geführt hätte.

Während noch viele Fragen zum Saturnsystem offen sind, einschließlich der Möglichkeit für Leben auf seinen Monden, haben diese Supercomputersimulationen neue Erkenntnisse über den Ursprung der Saturnringe geliefert. Die Forschung eröffnet neue Wege für die weitere Erforschung und das Verständnis des Saturnsystems.

