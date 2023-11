Die Geheimnisse von Ganymed enthüllen: Ein genauerer Blick auf Jupiters größten Mond

By

Neue Forschungen der NASA-Raumsonde Juno haben eine überraschende Entdeckung über Ganymed, den größten Mond des Jupiter, enthüllt. Den am 7. Juni 2021 gesammelten Daten zufolge entdeckte Juno Mineralsalze und organische Verbindungen auf der Oberfläche von Ganymed und lieferte wichtige Einblicke in den Ursprung und die Zusammensetzung des Mondes.

Anders als jeder andere Mond in unserem Sonnensystem verfügt Ganymed über ein Magnetfeld, das seine dunklen und hellen Gebiete, die sich auf bestimmte Breitengrade konzentrieren, schützt. Scott Bolton, der Hauptforscher von Juno, vermutet, dass diese Beobachtung auf das Vorhandensein von Überresten einer tiefen Meeressole hinweisen könnte, die einst die Oberfläche erreichte und nun in der Zeit eingefroren ist.

Ganymeds schiere Größe ist erstaunlich. Mit einem Durchmesser von 3,273 Kilometern übertrifft er sogar den Planeten Merkur und den Zwergplaneten Pluto. Die NASA-Raumsonde Galileo entdeckte zunächst etwa 5,268 Meilen (100 Kilometer) unter der eisigen Außenseite ein unterirdisches Meer, das unter Eisschichten fließt und möglicherweise mehr Wasser enthält als alle Ozeane der Erde zusammen.

Jüngste Entdeckungen haben weitere Geheimnisse rund um die Oberfläche von Ganymed enthüllt. Archivdaten des Hubble-Weltraumteleskops deuten auf die direkte Umwandlung von Eis in Wasserdampf hin, der aus dem eisigen Gelände des Mondes entweicht. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Ganymeds ausgeprägtes pockennarbiges, gefurchtes und gemustertes Aussehen das Ergebnis eines kolossalen Einschlags mit einem Himmelsobjekt mit einer Breite von bis zu 90 Kilometern sein könnte.

Aufregend ist, dass die Raumsonde Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) der Europäischen Weltraumorganisation derzeit auf dem Weg nach Ganymed ist. Mit seiner voraussichtlichen Ankunft Ende 2034 wird JUICE die erste Raumsonde sein, die einen anderen Mond als unseren eigenen umkreist und umfangreiche Beobachtungen und Vorbeiflüge an Ganymed, Kallisto und Europa durchführt. Ziel dieser Mission ist es, unser Verständnis über entfernte Monde und Zwergplaneten innerhalb unseres Sonnensystems und darüber hinaus zu vertiefen.

Jetzt ist eine ausgezeichnete Zeit, Ganymed in seiner ganzen Pracht zu erleben. Da Jupiter und seine Monde die Opposition erreichen, ist die Erde perfekt positioniert, um dieses himmlische Spektakel zu beobachten. Mit einem Fernglas kann man die schillernde Präsenz Jupiters bestaunen und einen Blick auf drei oder möglicherweise alle vier Galileischen Monde werfen: Ganymed, Europa, Kallisto und Io.

Während wir weiterhin die Geheimnisse von Ganymed aufdecken, öffnet dieses neu gewonnene Wissen Türen für weitere Erkundungen und könnte Aufschluss über die Entstehung und Entwicklung von Himmelskörpern in unserem riesigen Universum geben.

Häufigste Fragen

1. Was hat die NASA-Raumsonde Juno über Ganymed entdeckt?

Die Juno-Raumsonde der NASA entdeckte Mineralsalze und organische Verbindungen auf der Oberfläche von Ganymed, was auf das Vorhandensein einer Tiefsee-Sole schließen lässt, die bis an die Außenseite der gefrorenen Welt reichte.

2. Wie groß ist Ganymed im Vergleich zu anderen Himmelskörpern?

Ganymed ist mit einem Durchmesser von 3,273 Meilen (5,268 Kilometer) der größte Mond in unserem Sonnensystem. Er übertrifft die Größe des Planeten Merkur und des Zwergplaneten Pluto.

3. Hat Ganymed ein unterirdisches Meer?

Ja, Ganymed hat ein unterirdisches Meer, das zwischen Eisschichten unter seiner eisigen Hülle fließt. Dieser verborgene Ozean enthält möglicherweise mehr Wasser als alle Ozeane der Erde zusammen.

4. Was verursachte Ganymeds einzigartige Oberflächenmerkmale?

Wissenschaftler glauben, dass Ganymeds pockennarbige, gefurchte und gemusterte Oberfläche möglicherweise durch eine Kollision mit einem massiven Himmelsobjekt mit einer Breite von bis zu 90 Kilometern entstanden ist.

5. Was ist der Zweck der JUICE-Raumschiffmission der Europäischen Weltraumorganisation?

Die Raumsonde JUICE soll Ganymed umkreisen und ist damit die erste Raumsonde, die dies um einen anderen Mond als unseren eigenen schafft. Es wird umfangreiche Beobachtungen und Vorbeiflüge an Ganymed, Europa und Callisto durchführen und so unser Verständnis entfernter Monde und Zwergplaneten erweitern.

6. Wie kann ich Ganymed sehen?

Während der Jupiteropposition kommen Jupiter und seine Monde der Erde am nächsten. Mit einem Fernglas ist es möglich, Ganymed und andere Galileische Monde auf ihrer Umlaufbahn um den Jupiter zu beobachten.