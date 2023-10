Die Rolle von Sesquiterpenen bei der Wolkenbildung: Erkenntnisse für das Erdklima

Forscher des Schweizer Paul Scherrer Instituts haben herausgefunden, dass eine Familie organischer Verbindungen, bekannt als Sesquiterpene, einen viel größeren Einfluss auf die Wolkenbildung haben könnte als bisher angenommen. Diese Verbindungen werden von Bäumen freigesetzt, wenn sie Stress ausgesetzt sind, und reagieren mit Ozon und anderen Verbindungen in der Atmosphäre, um organische Verbindungen mit extrem geringer Flüchtigkeit (ULVOCs) zu bilden.

Unter bestimmten Bedingungen können ULVOCs so groß werden, dass Wassertröpfchen auf ihrer Oberfläche kondensieren und so zur Wolkenbildung führen. Wolken haben erhebliche Auswirkungen auf das Erdklima. Daher ist es wichtig, die Rolle von ULVOCs in Klimamodellen zu verstehen. Die wichtigsten an der ULVOC-Bildung beteiligten Moleküle sind Isopren, Monoterpen und Sesquiterpen. Allerdings ist die Messung von Sesquiterpenen aufgrund ihrer schnellen Reaktion mit Ozon und ihrer im Vergleich zu anderen Substanzen geringeren Häufigkeit eine Herausforderung.

Ein Team von Wissenschaftlern unter der Leitung von Lubna Dada führte in der CERN-Kammer „Cosmics Leaving Outdoor Droplets“ (CLOUD) in Genf eine Studie durch, um die Fähigkeit von Sesquiterpenen zur Bildung von ULVOCs zu untersuchen. Die Kammer ermöglichte es ihnen, atmosphärische Bedingungen zu simulieren und die Geschwindigkeit der Wolkenbildung zu messen. Die Ergebnisse zeigten, dass bereits ein kleiner Anstieg der Sesquiterpenkonzentration die Wolkenbildungsrate verdoppelte.

Da Sesquiterpene ein höheres Molekulargewicht als Isopren und Monoterpene haben, bilden sie leichter feste Partikel und sind daher für die Wolkenbildung unerlässlich. Daher ist die Einbeziehung des wolkenbildenden Einflusses von Sesquiterpenen in Klimamodelle von entscheidender Bedeutung für genauere Vorhersagen der Wolkenbildung und ihrer Auswirkungen auf die Erdatmosphäre.

Die Studie ebnet auch den Weg für zukünftige Forschungen zu den Auswirkungen von Emissionen anderer vom Menschen verursachter Verbindungen auf das Klima. Das Verständnis der Veränderungen, die durch die Industrialisierung und die Vermischung anthropogener Gase mit der natürlichen Atmosphäre hervorgerufen werden, wird wertvolle Einblicke in die Vergangenheit und Zukunft des Erdklimas liefern.

