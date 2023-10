Ausgewiesene Parkplätze zur Vermeidung von Verkehrsstaus im Weltraum vorgeschlagen

By

Raumfahrzeugen könnten bald Parkplätze zugewiesen werden, um Staus in der Erdumlaufbahn zu verhindern. Angesichts des erwarteten Starts von etwa dem Zehnfachen der derzeit im Weltraum befindlichen Satelliten bis 10 sind die Ingenieure besorgt über die Überlastung und das Risiko von Kollisionen im Orbit. Forscher der Purdue University schlagen die Idee vor, Raumfahrzeugen einen ausgewiesenen „Parkplatz“ in der erdnahen Umlaufbahn oder der cislunaren Region zu geben, um Unfälle zu verhindern und eine gerechte Raumnutzung zu gewährleisten.

Laut David Arnas, Assistenzprofessor für Luft- und Raumfahrt an der Purdue University, erhöht die Dichte von Satelliten im Weltraum die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen. Satellitenkonstellationen wie Starlink von SpaceX nehmen sowohl an Zahl als auch an Größe zu. Da es immer schwieriger wird, diese Konstellationen zu verfolgen und ihre langfristige Sicherheit zu gewährleisten, ist es wichtig, Wege zu finden, Satelliten im Weltraum zu organisieren und zu koordinieren.

Das Forschungsteam erforschte Methoden, um Satelliten besser zu organisieren und Parkplätze zu koordinieren. Sie untersuchten die Neukonfiguration großer Satellitenkonstellationen, um potenzielle Trümmereinschläge zu vermeiden, die Schäden verursachen könnten. Arnas entwickelte eine Methode zur Berechnung des Mindestabstands, den Raumfahrzeuge voneinander einhalten sollten, um Kollisionen zu vermeiden. Obwohl es derzeit nur wenige Richtlinien zur Regulierung der Satellitenplatzierung gibt, hofft Arnas, dass seine Tools den politischen Entscheidungsträgern Informationen liefern werden, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die die zukünftige Kapazität und Nachhaltigkeit des Raumfahrtsektors fördern.

Der Vorschlag für ausgewiesene Parkplätze zielt darauf ab, der zunehmenden Überlastung der Erdumlaufbahn entgegenzuwirken, die durch die schnelle Ausbreitung von Satelliten verursacht wird. Durch die Zuweisung bestimmter Standorte für Raumfahrzeuge kann das Risiko von Kollisionen minimiert und so die Sicherheit und langfristige Durchführbarkeit von Weltraumaktivitäten gewährleistet werden. Darüber hinaus kann die Organisation von Satelliten und die Koordinierung ihrer Bewegungen die Effizienz und Effektivität von Satellitenkonstellationen steigern und ihnen eine synchronisierte Zusammenarbeit ermöglichen.

Auch die Idee eines gleichberechtigten Zugangs zum Weltraum treibt den Vorschlag voran. Die Forscher betrachten den Raum als eine gemeinsame Ressource, ähnlich wie Wasser und Luft, und betonen die Verantwortung, sicherzustellen, dass künftige Generationen einen fairen Zugang zum Weltraum haben. Durch die Implementierung ausgewiesener Parkplätze und die Koordinierung von Satellitenbewegungen soll ein System geschaffen werden, das eine nachhaltige und verantwortungsvolle Nutzung der Weltraumressourcen ermöglicht.

Insgesamt stellt der Vorschlag für ausgewiesene Parkplätze und eine bessere Organisation von Satelliten einen proaktiven Ansatz zur Bewältigung der Herausforderungen der Verkehrsüberlastung im Weltraum dar. Da Satellitenstarts und -konstellationen weiter zunehmen, wird es von entscheidender Bedeutung, Maßnahmen umzusetzen, die Sicherheit und Fairness bei der Weltraumnutzung in den Vordergrund stellen. Die von der Purdue University durchgeführte Forschung bietet wertvolle Erkenntnisse, um politische Entscheidungsträger zu informieren und zukünftige Entscheidungsprozesse im Raumfahrtsektor zu leiten.

