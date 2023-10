Die Gewebereinigungstechnik ermöglicht die dreidimensionale Analyse von Knochenstrukturen

By

Ein jüngster Fortschritt bei den Gewebereinigungsmethoden hat es Wissenschaftlern ermöglicht, eine dreidimensionale Analyse biologischer Strukturen in ganzen, intakten Geweben durchzuführen. Diese als passive Clearing-Technik (PACT) bekannte Technik ermöglicht ein besseres Verständnis räumlicher Zusammenhänge und biologischer Kreisläufe. Die Anwendung dieser Methoden auf hartes Knochengewebe wie Oberschenkelknochen und Schienbeine war jedoch mit Herausforderungen verbunden.

In einer neuen Studie haben Forscher eine optimierte PACT-basierte Knochenreinigungsmethode namens Bone-mPACT+ entwickelt. Diese Methode schützt die strukturelle Integrität der Knochen und erreicht gleichzeitig ein hohes Maß an optischer Transparenz. Die Forscher testeten Bone-mPACT+ und vier verschiedene Entkalkungsverfahren an verschiedenen Knochengeweben und stellten fest, dass sie nahezu alle Arten von Knochengewebe transparent machten. Sowohl Maus- als auch Rattenknochen wurden mit dem Bone-mPACT+-Protokoll erfolgreich entfernt.

Die Forscher führten außerdem eine Modifikation namens Bone-mPACT+ Advance-Protokoll ein, die speziell für die Verarbeitung großer und harter Rattenknochen optimiert ist. Diese Modifikation ermöglicht eine einfache Reinigung und Bildgebung dieser Knochen mit etablierten Gewebereinigungsmethoden.

Die Studie demonstriert den Nutzen der optimierten Knochenreinigungsmethode zur Bewertung des Knochenstoffwechsels während der Schwangerschaft und in experimentellen Tiermodellen für Knochenerkrankungen. Die Forscher glauben, dass diese Technik breite Anwendung bei der physiologischen und anatomischen Beurteilung von Knochengewebe finden wird.

Die Studie wurde gemäß den ethischen Richtlinien für die Pflege und Verwendung von Labortieren durchgeführt. Die in der Studie verwendeten Embryonen, Gehirne und Knochen wurden mit etablierten Methoden isoliert. Anschließend wurden die Proben je nach Gewebetyp den entsprechenden PACT- oder Bone-mPACT+-Protokollen unterzogen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Optimierung von Knochenreinigungstechniken mithilfe der Bone-mPACT+-Methode eine dreidimensionale Analyse von Knochenstrukturen ermöglicht. Dieser Fortschritt hat das Potenzial, unser Verständnis der Knochenbiologie zu verbessern und die Forschung auf dem Gebiet der Knochenerkrankungen voranzutreiben.

