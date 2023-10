Wissenschaftler erreichen Präzisionsdruck mit optischer Vortex-Lasertechnik

Wissenschaftlern der Osaka Metropolitan University ist ein Durchbruch im Präzisionsdruck gelungen, indem sie eine innovative optische Vortex-Lasertechnik entwickelt haben. Diese Technik ermöglicht die präzise Platzierung winziger Tröpfchen mit einer Genauigkeit im Mikrometerbereich.

Die Tintenstrahltechnologie ist eine häufig verwendete Druckmethode, bei der Mikrotröpfchen aus einer Düse auf eine Oberfläche geschleudert werden. Beim Umgang mit viskosen und hochdichten Tintentröpfchen kommt es jedoch häufig zu Düsenverstopfungen. Um dieses Problem zu lösen, haben Forscher fortschrittlichere Drucktechnologien erforscht.

Dr. Ken-ichi Yuyama und seinem Forschungsteam an der Osaka Metropolitan University ist es gelungen, gleichmäßig große Tröpfchen mit einem Durchmesser von etwa 100 µm zu drucken. Dies erreichten sie durch die Verwendung eines flüssigen Films aus fluoreszierender Tinte, deren Viskosität etwa 100-mal höher ist als die von Wasser. Der Schlüssel zum Erfolg war die Bestrahlung des Farbfilms mit einem optischen Wirbel, was zu Drucken mit außergewöhnlicher Positionsgenauigkeit im Mikrometerbereich führte.

Die optische Vortex-Lasertechnik eröffnet neue Möglichkeiten für verschiedene Anwendungen. Es ermöglicht das stabile Drucken hochviskoser Flüssigkeiten und ermöglicht die Herstellung von Mikrotröpfchen-Laserarrays und die Mikrostrukturierung leitfähiger Nanotinten. Dieser Durchbruch kann auch Auswirkungen auf die Entwicklung gedruckter photonischer oder elektronischer Geräte der nächsten Generation sowie von Biotinten für Zellgerüste haben.

Die Forschungsergebnisse wurden in ACS Photonics veröffentlicht. Die Studie wurde durch KAKENHI-Zuschüsse der Japan Society for the Promotion of Science und Mittel aus dem Programm „Core Research for Evolutional Science and Technology“ der Japan Science and Technology Agency unterstützt.

Mit dieser innovativen optischen Vortex-Lasertechnik wird präzises Drucken mit einer Genauigkeit im Mikrometerbereich zur Realität. Dieser Fortschritt hat das Potenzial, verschiedene Bereiche zu revolutionieren, die auf Drucktechnologie basieren, wie etwa Elektronik, Photonik und Biotechnologie.

Quellen:

– Zeitschriftenreferenz: Yuyama, K.-i., et al. (2023). Herstellung eines Arrays halbkugelförmiger Mikrolaser mithilfe optischer Vortex-Laser-induzierter Vorwärtsübertragung. ACS Photonik.

– Unterstützungsbestätigung: Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), Japan Science and Technology Agency (JST)

Hinweis: Der Quellartikel enthält ein Bild, das jedoch in dieser Zusammenfassung entfernt wurde.