Das riesige chemische Universum: Erforschung des Unbekannten

Wissenschaftler schätzen, dass es im Universum Milliarden chemischer Verbindungen gibt, von denen bisher nur 1 % identifiziert wurde. Diese unentdeckten Verbindungen bergen das Potenzial, Probleme wie die Beseitigung von Treibhausgasen und medizinische Durchbrüche anzugehen.

Als Dmitri Mendelejew 1869 das Periodensystem der Elemente erfand, begannen Wissenschaftler mit der Entdeckung der Chemikalien, die die moderne Welt prägten. Während Elemente aus einer Atomsorte bestehen, bestehen chemische Verbindungen aus zwei oder mehr Atomen. Einige Verbindungen kommen in der Natur vor, wie etwa Wasser (besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff), während andere durch Laborexperimente und Herstellungsverfahren entstehen, wie etwa Nylon.

Um die Weiten des chemischen Universums zu begreifen, müssen wir die Anzahl möglicher chemischer Verbindungen berücksichtigen, die aus den 118 bekannten Elementen gebildet werden können. Beginnend mit zweiatomigen Verbindungen gibt es 6,903 mögliche Kombinationen. Die Zahl dreiatomiger Verbindungen beträgt rund 1.6 Millionen, und da die Verbindungen immer komplexer werden, müsste jeder Mensch auf der Erde alle diese Kombinationen mehrmals erzeugen. Die Struktur und Stabilität der Verbindungen tragen jedoch zur Komplexität und Schwierigkeit ihrer Synthese bei.

Die größte bisher entstandene chemische Verbindung besteht aus fast 3 Millionen Atomen und ihre Funktion ist noch unbekannt. Dennoch werden ähnliche Verbindungen verwendet, um Krebsmedikamente im Körper zu schützen, bis sie ihren Zielort erreichen.

Obwohl es Regeln für die Chemie gibt, können diese verändert werden, wodurch weitere Möglichkeiten für chemische Verbindungen entstehen. Selbst Edelgase, die normalerweise nicht reaktiv sind, können unter bestimmten Umständen Verbindungen eingehen. Extreme Umgebungen wie Weltraumbedingungen erweitern den Bereich möglicher Verbindungen. Kohlenstoff, der sich typischerweise gerne an ein bis vier weitere Atome bindet, kann sich vorübergehend an fünf Atome binden, so wie ein Bus mit maximal vier Atomen kurzzeitig mehr Passagiere befördern kann.

Chemiker verbringen ihre Karriere oft damit, Verbindungen herzustellen, die den traditionellen chemischen Regeln widersprechen, und haben dabei gelegentlich Erfolg. Sie untersuchen auch, ob bestimmte Verbindungen nur im Weltraum oder in extremen Umgebungen, wie etwa hydrothermalen Quellen am Meeresboden, vorkommen können.

Bei der Suche nach neuen Verbindungen greifen Wissenschaftler häufig auf verwandte Verbindungen oder chemische Reaktionen zurück. Indem sie bekannte Verbindungen modifizieren oder neue Ausgangsmaterialien in bekannten Reaktionen verwenden, können sie nach „bekannten Unbekannten“ suchen. Die Erforschung der Natur hat auch zu bedeutenden Entdeckungen geführt, beispielsweise zur Identifizierung von Penicillin im Jahr 1928, als Alexander Fleming seine antibakteriellen Eigenschaften beobachtete.

Das Verständnis der Struktur von Verbindungen ist entscheidend für die Entdeckung ihrer Eigenschaften und die Suche nach ähnlichen Verbindungen. Die Erfindung von Röntgentechniken, wie sie von Dorothy Crowfoot Hodgkin entwickelt wurden, hat es einfacher gemacht, die Struktur neuer Verbindungen zu bestimmen. Forscher verfügen heute mehr denn je über die Werkzeuge, um in die unbekannten Tiefen des chemischen Universums vorzudringen.

