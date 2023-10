Wo man die ringförmige Sonnenfinsternis 2023 in Amerika beobachten kann

Am Samstag, dem 14. Oktober, wird Amerika mit einem spektakulären Anblick belohnt: einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Dieses beeindruckende Ereignis, auch bekannt als „Ring des Feuers“, wird in zehn Ländern zu sehen sein, darunter acht Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten. Damit Sie nichts verpassen, haben wir eine Zusammenfassung zusammengestellt, wo und wann Sie die ringförmige Sonnenfinsternis sowohl persönlich als auch online beobachten können.

Die NASA hat sogar eine interaktive Karte veröffentlicht, mit der Sie die Sonnenfinsternis bis zur letzten Sekunde verfolgen können. Die Sonnenfinsternis wird in Oregon beginnen und sich durch die USA nach Texas bewegen, bevor sie nach Mexiko übergeht und sich durch Länder wie Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien und Brasilien fortsetzt. Die maximale Dauer des „Feuerrings“ werden die Zuschauer vor der Küste Nicaraguas im Golf von Mexiko erleben und etwa 5 Minuten und 17 Sekunden dauern.

Zu den bemerkenswerten Orten und Städten, an denen der Feuerring sichtbar sein wird, gehören Oregon Dunes und Crater Lake National Park in Oregon, Great Basin National Park in Nevada, Bryce Canyon National Park und Canyonlands National Park in Utah, Mesa Verde National Park in Colorado, Albuquerque in New Mexico, Corpus Christi in Texas und die archäologische Stätte Edzná Maya auf der Halbinsel Yucatán, Mexiko. Die genauen Ortszeiten und die Dauer des „Feuerrings“ an jedem Ort finden Sie in einer Liste des französischen Finsternisexperten Xavier Jubier.

Es ist wichtig zu bedenken, dass es äußerst gefährlich sein kann, die Sonnenfinsternis direkt zu beobachten. Um die Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können, müssen Sie jederzeit Sonnenfilter verwenden. Unabhängig davon, ob Sie Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis oder einer ringförmigen Sonnenfinsternis sind, sind die Risiken die gleichen. Tragen Sie unbedingt eine geeignete Sonnenfinsternisbrille und stellen Sie sicher, dass vor den Objektiven von Kameras, Teleskopen und Ferngläsern Sonnenfilter angebracht sind.

Weitere Informationen zur sicheren Beobachtung der Sonne während der Sonnenfinsternis finden Sie in unserem umfassenden Leitfaden zu sicheren Sonnenbeobachtungen.

Quellen:

- NASA

– Xavier Jubier