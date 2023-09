Der Orioniden-Meteorschauer 2023: Ein spektakuläres Himmelsereignis

Der Orioniden-Meteorschauer wird vom 26. September bis 22. November 2023 ein faszinierendes Schauspiel von Sternschnuppen am Nachthimmel der Erde bescheren. Er gilt als einer der schönsten Meteorschauer des Jahres und verspricht sowohl Amateur- als auch Gelegenheitssterngucker in seinen Bann zu ziehen wie.

Dieses himmlische Ereignis ereignet sich, wenn die Erde durch die vom Kometen 1P/Halley zurückgelassenen Trümmer strömt. Wenn der Komet in das innere Sonnensystem zurückkehrt, schleudert er Eis und Gesteinsstaub in den Weltraum und bildet schließlich im Oktober bzw. Mai die Orioniden- und die Eta-Aquariden-Meteorschauer.

Der Höhepunkt des Orioniden-Meteoritenschauers wird am Abend des 21. Oktober erreicht sein und den Zuschauern die Möglichkeit geben, etwa 15 bis 20 Sternschnuppen pro Stunde zu beobachten. Allerdings sind die Sichtbedingungen abseits der Stadtlichter am besten, daher wird ein Ausflug zu einem Ort mit minimaler Lichtverschmutzung empfohlen. Die kanadische Raumfahrtbehörde empfiehlt, einen freien Platz abseits von Bäumen und hohen Gebäuden zu suchen und das Starren auf Bildschirme zu vermeiden, damit sich die Augen an den Nachthimmel gewöhnen können.

Obwohl aufgrund der abnehmenden Sichelphase des Mondes etwas Licht unvermeidbar sein wird, sind die Orioniden-Meteore aufgrund ihrer Helligkeit und Geschwindigkeit dennoch eine Beobachtung wert. Diese Meteore fliegen mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von etwa 148,000 Meilen pro Stunde (66 km/s) in die Erdatmosphäre und hinterlassen oft leuchtende „Züge“, die mehrere Sekunden bis Minuten dauern können. Gelegentlich können diese Meteore sogar zu Feuerbällen werden und längere Lichtexplosionen erzeugen.

Wer sich noch mehr Himmelswunder wünscht, kann sich auch auf den Draconiden-Meteorschauer am Abend des 8. Oktobers freuen. Auch wenn es vielleicht nicht so aktiv ist wie in den Vorjahren, bietet es dennoch die Möglichkeit, Lichtstreifen am Himmel zu beobachten und potenzielle Aussichtspunkte auszukundschaften.

Merken Sie sich also Kanada im Kalender und machen Sie sich bereit für ein außergewöhnliches Erlebnis. Der Orioniden-Meteorschauer ist ein Geschenk des Universums und man weiß nie, welche unglaublichen Anblicke einen unter den Sternen erwarten.

