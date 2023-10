Effiziente Katalysatoren für die Umwandlung von Kohlendioxid in Methan vorgestellt

By

Forscher der University of Cincinnati haben erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung effizienter Katalysatoren zur Umwandlung von Kohlendioxid in Methan erzielt. Dieser Durchbruch könnte erhebliche Auswirkungen auf den künstlichen Kohlenstoffkreislauf haben und dazu beitragen, die Herausforderung der Methanproduktion zu bewältigen.

Der Hauptautor der Studie, Soumyabrata Roy, hob die Herausforderungen hervor, die mit dem achtstufigen Weg der Umwandlung von Kohlendioxid in Methan verbunden sind. Die Bewältigung dieser Herausforderungen ist entscheidend, um eine selektive und energieeffiziente Methanproduktion zu erreichen und den künstlichen Kohlenstoffkreislauf in sinnvollen Größenordnungen zu schließen.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, entwickelten Roy und sein Team Polymerschablonen mit winzigen Poren, in denen Kupferatome in unterschiedlichen Abständen positioniert werden können. Die bei Raumtemperatur in Wasser zusammengesetzten Katalysatoren ermöglichten die Reduktion von Kohlendioxid zu Methan auf einer Seite der Zelle, während sie auf der anderen Seite Sauerstoff aus Wasser erzeugten.

Durch Modulation der Abstände zwischen Kupferatomen entdeckten die Forscher, dass sie die für wichtige Reaktionsschritte erforderliche Energie senken und so zu einer schnelleren chemischen Umwandlung führen könnten. Diese kooperative Wirkung benachbarter Kupferatome führte zu einer hohen Selektivität und Effizienz bei der Methanproduktion.

Die entwickelten Katalysatoren zeigten eine der effizientesten und schnellsten elektrolysebasierten Umwandlungen von Kohlendioxid in Methan und stellten einen erheblichen Fortschritt sowohl im wissenschaftlichen Verständnis als auch im Leistungsniveau dar.

Jingjie Wu, Mitautor der Studie und außerordentlicher Professor an der University of Cincinnati, betonte, dass diese Materialien eine entscheidende Rolle bei der Katalyse der industriellen Umsetzung der elektrochemischen Kohlendioxid-Reduktionstechnologie spielen könnten, da sie für Energie- und Kohlenstoffumwandlungseffizienzen auf Systemebene sorgen könnten sind gerichtet an.

Diese Forschung gibt Hoffnung auf eine sauberere und nachhaltigere Kraftstoffproduktion durch die Verwendung von Kohlendioxid, einem Treibhausgas, als Rohstoff. Die effiziente Umwandlung von Kohlendioxid in Methan kann zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beitragen und die Entwicklung umweltfreundlicherer Industrieprozesse vorantreiben.

Quelle: [University of Cincinnati](example.com)