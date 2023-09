Wie Pflanzen die Kontinente besiedelten: Ein Meilenstein in der Erdgeschichte

By

Pflanzen sind an Land so allgegenwärtig geworden, dass man sich kaum eine Zeit vorstellen kann, in der sie nicht existierten. Während des größten Teils der Erdgeschichte gab es jedoch kein Leben an Land oder zumindest keine Pflanzen. Erst vor etwa 400 Millionen Jahren entstanden Landpflanzen, eine relativ junge Entwicklung im Vergleich zur 4 Milliarden Jahre alten Geschichte des Lebens auf der Erde.

Während Cyanobakterien die ersten Organismen waren, die die Welt radikal veränderten, indem sie den Planeten durch Photosynthese mit Sauerstoff versorgten, war es die Entstehung von Landpflanzen, die in den nächsten zwei Milliarden Jahren den größten Einfluss hatte. Diese evolutionären Innovationen lassen sich am besten verstehen, wenn man ihre Verbindung zu ihren Cyanobakterien-Vorläufern und ihre Beziehung zu den fünf Elementen untersucht, aus denen alle Lebewesen bestehen: Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor.

Um die Bedeutung der Pflanzen, die die Kontinente besiedelten, zu verstehen, ist es wichtig, die Welt zu betrachten, in der sie entstanden sind. Die Ozeane vor 400 Millionen Jahren unterschieden sich nicht wesentlich von denen heute, da von Pol zu Pol ein tropisches Klima herrschte. Wirbeltiere und wirbellose Tiere durchstreiften die Meere, und die Kontinente waren, obwohl sie an unterschiedlichen Standorten lagen, in ihrer Größe ihren modernen Gegenstücken ähnlich.

Die Chemie des alten Ozeans ähnelte der heutigen, und dies ist entscheidend für das Verständnis des Ausmaßes des Übergangs zum Land. Cyanobakterien, die vor Pflanzen in den Ozeanen lebten, spielten eine wichtige Rolle in den Nahrungsketten der Ozeane, indem sie durch Photosynthese Sauerstoff produzierten. Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff sind Grundelemente aller Lebewesen und wurden den Organismen im alten Ozean durch Cyanobakterien und andere Mikroorganismen zugeführt, die Stickstoff aus der Luft binden konnten.

Allerdings war und bleibt die Stickstofffixierung, der Prozess, durch den Organismen atmosphärischen Stickstoff in eine nutzbare Form umwandeln, eine wesentliche Einschränkung der Stickstoffverfügbarkeit im Ozean. Diese Einschränkung hat Wissenschaftler jahrzehntelang verwirrt, da Stickstoff für andere Organismen verfügbar werden sollte, sobald Cyanobakterien absterben und sich zersetzen. Die Stickstoffknappheit im Ozean kann möglicherweise auf die begrenzte Verfügbarkeit von Phosphor, Eisen und Molybdän zurückgeführt werden, bei denen es sich um aus Gesteinen stammende Elemente handelt, die für das Wachstum stickstofffixierender Organismen notwendig sind.

In diesem Zusammenhang wurde die Migration photosynthetischer Organismen an Land zu einem transformativen Ereignis. Landpflanzen konnten auf reichlich Sonnenlicht für die Photosynthese und eine neue Palette an Ressourcen zugreifen, die das Land bot. Diese Verlagerung vom Ozean auf die Kontinente ermöglichte es den Pflanzen, zu gedeihen und die Landschaft der Erde auf außergewöhnliche Weise zu verändern.

Die Besiedlung der Kontinente durch Pflanzen war eines der bedeutendsten Ereignisse in der Erdgeschichte und prägte die Zukunft des Lebens auf unserem Planeten. Durch das Verständnis der Zusammenhänge zwischen Pflanzen, Cyanobakterien und den Grundelementen des Lebens gewinnen wir wertvolle Einblicke in die Vergangenheit und können einen Blick in die Zukunft unseres vernetzten Planeten werfen.

Definitionen:

– Cyanobakterien: Photosynthetische Bakterien, die die Erdatmosphäre mit Sauerstoff versorgen.

– Stickstofffixierung: Der Prozess, durch den bestimmte Organismen Luftstickstoff in eine Form umwandeln, die von anderen Organismen genutzt werden kann.

– Phosphor, Eisen und Molybdän: Gesteinselemente, die für das Wachstum stickstofffixierender Organismen notwendig sind.

Quelle:

Porder, S. (2023). Elementar: Wie fünf Elemente die Vergangenheit der Erde veränderten und unsere Zukunft prägen werden. Princeton University Press.