NASA-Mission liefert Asteroidenproben zur Erde für Studien und Planetenverteidigung

Wissenschaftler haben lange über die Möglichkeit nachgedacht, dass das Leben auf der Erde aus Weltraumgesteinen entstanden ist, die die Bausteine ​​des Lebens tragen. Jüngste Erkenntnisse haben diese Theorie bestätigt, da die ersten von japanischen Sonden zur Erde gebrachten Asteroidenproben Uracil enthielten, eine Verbindung, die in unserer DNA vorkommt. Die Erforschung von Asteroiden geht jedoch über die Suche nach den Ursprüngen des Lebens hinaus und legt einen wesentlichen Schwerpunkt auf die Verteidigung des Planeten.

Ein solcher interessanter Asteroid ist Bennu, ein kleines Objekt, von dem man annimmt, dass es sich um ein Fragment eines größeren Himmelskörpers handelt. Bennu mit einem Durchmesser von 500 Metern nähert sich alle sechs Jahre der Erde und stellt eine potenzielle Kollisionsgefahr dar. Es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, die auf 1 zu 2,700 geschätzt wird, dass es im Jahr 2182 mit unserem Planeten kollidieren könnte, was katastrophale Folgen hätte.

Um wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung von Bennu und mögliche Möglichkeiten zur Änderung seiner Flugbahn zu gewinnen, startete die NASA 2016 die Mission OSIRIS-REx. Nachdem die Raumsonde Bennu im Jahr 2018 erreicht hatte, sammelte sie vor drei Jahren mit ihrem Vakuumstab Proben von Asteroidenstaub und Kieselsteinen.

Jetzt bereitet sich die NASA darauf vor, diese wertvollen Proben zur Erde zurückzubringen. Die Raumsonde OSIRIS-REx wird an der Erde vorbeifliegen und eine Kapsel freisetzen, die etwa 250 Gramm Asteroidenmaterial enthält. Damit handelt es sich um die größte Probe, die jemals von einem Asteroiden gesammelt wurde. Die Kapsel wird einen Fallschirm auslösen und am 24. September in der Wüste von Utah in den Vereinigten Staaten landen.

Sobald die Sicherheit überprüft ist, wird die Probe in ein temporäres, sauberes Labor in einer Entfernung transportiert. Von dort wird der versiegelte Container mit dem Probeschutt am Montagmorgen zur weiteren Analyse nach Houston geflogen.

Die Bemühungen der NASA zur Planetenverteidigung werden mit der bevorstehenden Psyche-Mission fortgesetzt, deren Start für Anfang Oktober geplant ist. Diese Mission wird einen anderen Asteroiden namens Psyche zum Ziel haben.

Durch die Untersuchung von Asteroiden wie Bennu und die Entwicklung von Strategien zur Umlenkung ihrer Bahn wollen Wissenschaftler unser Verständnis der Zusammensetzung und des Verhaltens dieser Himmelskörper verbessern. Dieses Wissen wird dazu beitragen, unseren Planeten vor möglichen katastrophalen Auswirkungen zu schützen.

