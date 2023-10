Seltene „ringförmige“ Sonnenfinsternis soll in Inselgemeinden sichtbar sein

Am Samstag haben Inselgemeinden in British Columbia die Gelegenheit, Zeuge einer seltenen „ringförmigen“ Sonnenfinsternis zu werden. Der Begriff „ringförmig“ kommt vom lateinischen Wort „annulus“, was Ringform bedeutet. Der „Feuerringeffekt“, bei dem der äußere Rand der Sonne hinter dem Mond hervorleuchtet, wird in der Region jedoch nicht sichtbar sein. Stattdessen werden die Zuschauer während der Veranstaltung sehen, wie sich auf der Sonne eine Mondsichel oder die Form eines Fingernagels bildet.

Die Sonnenfinsternis wird von kurz nach 8 Uhr bis etwa 10:30 Uhr stattfinden. Der Mond wird die Sonne allmählich verdecken und auf seiner Oberfläche eine Sichelform bilden. Der Höhepunkt der Wirkung in Victoria wird voraussichtlich um 9:19 Uhr erreicht

Randy Enkin, Präsident des Victoria Centre der Royal Astronomical Society of Canada, erklärte, dass der Mond die Sonnenstrahlen nicht vollständig blockieren werde, da er dafür nicht groß genug sei. Er verglich es mit dem Bild des Mondes, der in der Mitte der Sonne sitzt. Enkin gab außerdem bekannt, dass es am 8. April 2024 zu einer totalen Sonnenfinsternis kommen wird, bei der die Sonne vollständig blockiert wird.

Enkin äußerte sich optimistisch hinsichtlich der klaren Sichtbedingungen für die Sonnenfinsternis und sagte, dass dünne Wolken kein Problem darstellen dürften, solange die Sonnenscheibe sichtbar sei. Allerdings riet er dringend davon ab, während der ringförmigen Sonnenfinsternis direkt in die Sonne zu schauen.

Für den Fall, dass zertifizierte Sonnenbeobachtungsbrillen nicht verfügbar sind, schlug Enkin vor, die „Projektionsmethode“ zu verwenden, indem man mit dem Rücken zur Sonnenfinsternis steht und ein Fernglas, ein Sieb oder ein Stück Papier mit Löchern verwendet, um das Bild zu projizieren. Er betonte, wie wichtig es sei, nicht mit Schweißerbrillen oder ähnlichen Materialien zu improvisieren.

Inselgemeinden in British Columbia können die Sonnenfinsternis beobachten, wenn etwa 80 % der Sonne verdeckt ist, was zu einer sichelförmigen Form führt. Insbesondere Victoria gilt als der beste Ort in Kanada, um die ringförmige Sonnenfinsternis zu beobachten. Orte wie Clover Point, Cattle Point und Mount Tolmie dürften beliebte Aussichtspunkte sein.

Für diejenigen, die an einer Sonnenfinsternis-Veranstaltung teilnehmen möchten, veranstaltet das Friends of the Dominion Astrophysical Observatory am 8. Oktober von 10 bis 14 Uhr eine Veranstaltung im Center of the Universe. Tickets und weitere Informationen finden Sie auf der Website centreoftheuniverse.org/events .

Quellen:

– Times Colonist: „Seltene ‚ringförmige‘ Sonnenfinsternis am Samstag auf Vancouver Island sichtbar“ (Quelle)