Alte Holzkonstruktion, schätzungsweise über 475,000 Jahre alt, in Afrika entdeckt

Forscher haben an den Ufern des Kalambo-Flusses in Sambia und Tansania das scheinbar älteste bekannte Holzbauwerk der Welt entdeckt. Dieses schätzungsweise über 475,000 Jahre alte Bauwerk stammt aus der Zeit vor der Entstehung des modernen Menschen. Die Anordnung der Baumstämme erfolgte durch das Formen zweier Baumstämme mit scharfen Steinwerkzeugen und diente möglicherweise als Gehweg oder Plattform für menschliche Vorfahren, die in der Gegend lebten.

Markierungen auf den Baumstämmen weisen darauf hin, dass sie mit verschiedenen vor Ort gefundenen Steinwerkzeugen geschnitten, gehackt und abgekratzt wurden. Ein Buschweidenstamm ruht auf einem anderen Stamm und wird durch eine große, umgekehrt U-förmige Kerbe gesichert. Professor Larry Barham, der leitende Archäologe der Universität Liverpool, glaubt, dass die Struktur Teil eines Gehwegs, eines Fundaments für eine Plattform oder sogar eines Lager- oder Unterschlupfplatzes gewesen sein könnte.

Die an der Stätte entdeckten Holzgegenstände wurden auf ein Alter von mindestens 476,000 Jahren datiert, also lange vor der Entstehung des Homo sapiens. Es ist wahrscheinlich, dass Homo heidelbergensis, ein Vorläufer des modernen Menschen, diese Struktur geschaffen hat. Die Entdeckung ist bedeutsam, da Holz selten so lange überlebt, aber die wasserdurchtränkten Sedimente an den Kalambo Falls trugen dazu bei, das Holz zu erhalten.

Zusätzlich zur Baumstammstruktur wurden weitere Holzgegenstände gefunden, darunter ein Grabstock, ein Keil, ein gespaltener Ast, der möglicherweise Teil einer Falle war, und ein an beiden Enden abgeschnittener Baumstamm. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die frühen Menschen großflächige Materialien wie Stein und Holz nutzten, um ihre Umwelt zu gestalten und zu verändern.

Die Forscher planen, die Ausgrabungen an der Stätte fortzusetzen und hoffen, mit der sambischen Regierung zusammenzuarbeiten, um die Kalambo-Wasserfälle als UNESCO-Weltkulturerbe anzuerkennen. Dr. Sonia Harmand von der Stony Brook University beschrieb die Entdeckung als bahnbrechend und betonte ihren Wert für die Verbesserung unseres Verständnisses der Verwendung organischer Materialien während der frühen menschlichen Evolution.

