An sambischer Stätte gefundene alte Holzwerkzeuge sind fast eine halbe Million Jahre alt

Archäologen haben an einem Ort in der Nähe der Kalambo-Wasserfälle in Sambia Holzwerkzeuge ausgegraben, was zeigt, dass die Siedlung viel älter ist als bisher angenommen. Die Protokolle stammen aus der Zeit vor etwa 476,000 Jahren und stammen aus der Zeit vor der Existenz des Homo sapiens auf der Erde. Zu den vier an der Fundstelle entdeckten Holzwerkzeugen gehören ein gekerbter Ast, ein geschnittener Baumstamm, ein Grabstock und ein Keil.

Die Entdeckung liefert Beweise dafür, dass alte Menschen ihre Intelligenz, Vorstellungskraft und Fähigkeiten nutzten, um aus Holz etwas Neues und Großes zu erschaffen. Die ältesten bekannten Homo sapiens-Fossilien stammen dagegen aus der Zeit vor etwa 300,000 Jahren, was den Bau der Kalambo Falls weitaus älter macht.

Die Stätte wurde vor über 50 Jahren ausgegraben, aber eine kürzlich durchgeführte Lumineszenzanalyse der holzverunreinigten Ablagerungen enthüllte das wahre Alter der Stätte. Normalerweise würde das Holz an solchen antiken Stätten verrotten, aber das durchnässte Baumaterial an den Kalambo Falls ist über Hunderttausende von Jahren erhalten geblieben.

Es ist zwar ungewiss, welche Homininenart die Stätte errichtet hat, doch fossile Beweise deuten darauf hin, dass der Homo heidelbergensis, der vor etwa 600,000 Jahren entstand, zu dieser Zeit in der Region lebte. Die jüngsten Erkenntnisse liefern Archäologen wertvolle Einblicke in die menschliche Evolution und verschieben den Zeitrahmen für den Bau von Bauwerken.

Holzwerkzeuge und -konstruktionen aus so alten Zeiten sind aufgrund des schnellen Verfalls von Holz seltene Entdeckungen. Zu den früheren Funden gehören eine von Neandertalern errichtete Stalagmitenwand in einer französischen Höhle, die 176,000 Jahre alt ist, und ein 100,000 bis 200,000 Jahre altes modifiziertes Holzobjekt, das in Südafrika gefunden wurde. Die 476,000 Jahre alte Holzkonstruktion an den Kalambo-Wasserfällen zeigt jedoch die Möglichkeit, dass in den vergangenen Jahrtausenden Strukturen existierten, die noch nicht entdeckt wurden.

Obwohl Fragen zum Zweck der ineinandergreifenden Baumstämme bestehen, spekulieren Forscher, dass sie das Fundament eines Bauwerks, eines Gehwegs oder einer erhöhten Plattform in einem zeitweise überfluteten Gebiet gebildet haben könnten. Die Entdeckung legt auch nahe, dass die Gruppe, die für den Bau verantwortlich war, keine Nomaden war, da sie sich um die Schaffung langlebiger Strukturen bemühte.

Die Ergebnisse stammen aus dem Deep Roots of Humanity-Projekt der University of Liverpool, das die technologischen Fortschritte in Süd-Zentralafrika untersucht, die die Evolution der Menschen und die Entstehung der frühen Menschen vor 500,000 bis 300,000 Jahren beeinflussten. Angesichts dieser antiken Bauentdeckung muss das Projekt möglicherweise seinen Zeitplan überarbeiten.

Quellen:

– Larry Barham, Universität Liverpool

- Natur