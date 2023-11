Vogelabdrücke aus der frühen Kreidezeit geben Einblicke in die Vogelentwicklung

By

Forscher haben entlang der Südküste Australiens 27 alte Vogelabdrücke entdeckt und damit ein neues Licht auf die Vogelentwicklung während der frühen Kreidezeit geworfen. Diese Fußabdrücke, deren Alter auf 120 bis 128 Millionen Jahre geschätzt wird, bieten wichtige Einblicke in die Präsenz verschiedener Vogelarten in der Nähe des Südpols vor Millionen von Jahren.

Die Entdeckung dieser Vogelspuren ist von weltweiter Bedeutung, da die meisten Vogelfossilien und -spuren aus der frühen Kreidezeit auf der Nordhalbkugel, insbesondere in Asien, gefunden wurden. Diese Fußabdrücke zeugen von einer reichen Vogelpräsenz auf der Südhalbkugel zu einer Zeit, als Australien noch mit der Antarktis verbunden war.

Die Fußabdrücke sind zwischen sieben und 14 Zentimeter breit und ähneln stark denen heutiger Watvögel. Sie wurden in der Wonthaggi-Formation gefunden, einer geologischen Stätte im Süden Melbournes. Diese Region war einst Teil des Superkontinents Gondwana, der in der frühen Kreidezeit zu zerfallen begann.

Das Vorhandensein mehrerer stratigraphischer Ebenen mit Vogelspuren deutet auf die Möglichkeit einer saisonalen Bildung während der Polarsommer hin, was auf die Wahrscheinlichkeit von Migrationsmustern bei diesen alten Vögeln hinweist. Dieser Befund macht das Verständnis des Verhaltens und der Bewegung von Vögeln in diesem Zeitraum noch komplexer.

Die Konservierung von Vogelfossilien war aufgrund der empfindlichen Beschaffenheit ihrer Knochen schon immer eine Herausforderung. Umso bemerkenswerter ist die Entdeckung dieser gut erhaltenen Fußabdrücke. Die Studie wurde von Anthony Martin geleitet, einem Professor an der Emory University, der für seine Expertise bei der Interpretation antiker Lebensspuren bekannt ist.

Die COVID-19-Pandemie verzögerte die Feldanalyse bis 2022, aber die Forscher konnten den Ursprung der Fußabdrücke von Vögeln durch eine detaillierte Untersuchung ihrer dünnen Zehen und der Winkel zwischen ihnen bestätigen. Die Fußabdrücke wurden auch mit antiken Vogelspuren aus anderen Teilen der Welt verglichen, um ihre Ähnlichkeiten zu überprüfen.

Es wurden besondere Anstrengungen unternommen, um diese Fußabdrücke zu erhalten, da sie aufgrund von Gezeiten und Wellen an der Küste schnell erodieren. Von Experten auf dem Gebiet der Probenkonservierung wurden Harzabgüsse erstellt, die weitere Forschungen ermöglichen und diese wertvollen geologischen Aufzeichnungen schützen.

Diese Entdeckung trägt nicht nur zu unserem Verständnis des frühen Vogellebens bei, sondern verdeutlicht auch die Vergänglichkeit geologischer Aufzeichnungen. Da einige der im Jahr 2020 gefundenen Spuren bereits verschwunden sind, unterstreicht dies die Dringlichkeit, diese seltenen Einblicke in die Vergangenheit zu dokumentieren und zu untersuchen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung dieser alten Vogelabdrücke in Australien wertvolle Einblicke in die frühen Stadien der Vogelentwicklung und ihre Migrationsmuster bietet. Es zeigt die vielfältige Vogelpräsenz in der Nähe des Südpols während der frühen Kreidezeit und trägt zu unserem Verständnis der dynamischen Geschichte des Lebens auf der Erde bei.

Häufig gestellte Fragen:

F: Welche Bedeutung haben die in Australien entdeckten Vogelspuren?

A: Diese Vogelabdrücke aus der frühen Kreidezeit liefern wichtige Einblicke in die Vogelentwicklung und das Vorkommen verschiedener Vogelarten in der Nähe des Südpols vor Millionen von Jahren.

F: Wie alt sind diese Fußabdrücke?

A: Die Fußabdrücke stammen aus der Zeit vor etwa 120 bis 128 Millionen Jahren.

F: Wo wurden die Fußabdrücke gefunden?

A: Die Fußabdrücke wurden in der Wonthaggi-Formation entdeckt, einer geologischen Stätte im Süden Melbournes, Australien.

F: Was deutet das Vorhandensein mehrerer stratigraphischer Ebenen darauf hin?

A: Das Vorhandensein mehrerer stratigraphischer Ebenen deutet auf die Möglichkeit einer saisonalen Bildung während der Polarsommer hin, was auf mögliche Migrationsmuster dieser alten Vögel hinweist.

F: Wie wurden die Fußabdrücke konserviert?

A: Um die Fußabdrücke zu bewahren, wurden Harzabgüsse angefertigt, da sie aufgrund der Gezeiten und Wellen an der Küste schnell erodieren.

Quelle: Smithsonian Institution.