Warum unser Sonnensystem keine heißen Jupiter hat: Eine neue Studie bietet eine Erklärung

Eine neue Studie hat Aufschluss darüber gegeben, warum es in unserem Sonnensystem im Gegensatz zu vielen anderen Exoplanetensystemen keine heißen Jupiter gibt. Heiße Jupiter sind große Gasriesenplaneten, die ihren Stern sehr nahe umkreisen und deren Umlaufzeiten in der Größenordnung von Tagen liegen. Es wurde festgestellt, dass diese Planeten relativ häufig vorkommen, insbesondere in der Nähe von Roten Zwergsternen. In der Nähe sonnenähnlicher Sterne kommen sie jedoch weniger häufig vor, und diese Studie zielte darauf ab, die Gründe für dieses Phänomen aufzudecken.

Die Forscher analysierten eine Stichprobe von 382 sonnenähnlichen Sternen aus dem California Legacy Survey und untersuchten dabei Faktoren wie die Metallizität und das Alter der Sterne. Aus dieser Probe identifizierten sie 46 Sterne, die Gasriesenplaneten hatten. Diese Planeten wurden weiter in heiße Jupiter und kalte Jupiter unterteilt, deren Umlaufzeiten in der Größenordnung von Jahren liegen.

Die Studie brachte mehrere interessante Erkenntnisse zutage. Erstens wurde beobachtet, dass es mehr kalte als heiße Jupiter gab, was sich von den Planetensystemen um Rote Zwergsterne unterscheidet. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass jüngere Sterne im Vergleich zu älteren Sternen mit größerer Wahrscheinlichkeit heiße Jupiter beherbergen.

Mithilfe dieser Daten erstellten die Forscher ein Bayesianisches Modell heißer Jupiter, die sonnenähnliche Sterne umkreisen. Sie entdeckten, dass die Häufigkeit heißer Jupiter mit zunehmendem Alter der Sterne abnimmt, wobei ein Rückgang bei etwa 6 Milliarden Jahren zu beobachten ist, was als mittlere Lebensdauer eines Sterns gilt. Dies deutet darauf hin, dass die Umlaufbahnen kalter Jupiter über Milliarden von Jahren stabil bleiben, während die Umlaufbahnen heißer Jupiter mit der Zeit destabilisiert werden, was letztendlich zu ihrer Zerstörung führt, da sie von ihrem Mutterstern verschlungen werden.

Basierend auf diesen Erkenntnissen lässt sich schließen, dass unsere Sonne in ihren frühen Stadien wahrscheinlich keinen heißen Jupiter hatte, da es keine Beweise dafür gibt. Hätte es in der jüngeren Zeit unserer Sonne tatsächlich einen heißen Jupiter gegeben, hätte er alle kleineren Welten in seiner unmittelbaren Umgebung verdrängt. Diese Studie unterstreicht die Einzigartigkeit unseres Sonnensystems und betont, dass heiße Jupiter in der Nähe von Sternen mittleren Alters wie unserer Sonne ungewöhnlich sind.

Während Wissenschaftler weiterhin Planetensysteme erforschen und entdecken, ist es möglich, dass wir auf Sternsysteme stoßen, die unserem eigenen ähnlicher sind, was zu einem tieferen Verständnis der Bandbreite der Exoplaneten im Universum führt.

Referenz: Miyazaki, Shota und Masuda, Kento. „Beweise, dass die Häufigkeit heißer Jupiter um sonnenähnliche Sterne mit dem Sternalter abnimmt.“ arXiv-Vorabdruck arXiv:2309.14605 (2023).