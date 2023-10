Alte Sterne zeigen einen Mangel an heißen Jupitern

By

Forscher haben herausgefunden, dass heiße Jupiter, Gasriesen, die ihren Stern innerhalb weniger Tage umkreisen, in der Nähe älterer sonnenähnlicher Sterne nicht häufig vorkommen. Die Studie, die eine Stichprobe von 382 sonnenähnlichen Sternen analysierte, ergab, dass jüngere Sterne mit größerer Wahrscheinlichkeit heiße Jupiter haben als ältere Sterne. Die Forscher erstellten auf der Grundlage ihrer Probe ein Bayesianisches Modell und stellten fest, dass die Häufigkeit heißer Jupiter um die Lebensmitte des Sterns abnimmt, was darauf hindeutet, dass sich ihre Umlaufbahnen mit der Zeit destabilisieren, was dazu führt, dass sie von ihrem Stern verzehrt werden.

Dieser Befund hilft zu erklären, warum es in unserem Sonnensystem keinen heißen Jupiter gibt. Während heiße Jupiter insgesamt häufig vorkommen, sind sie bei Sternen mittleren Alters wie unserer Sonne selten. Die Studie unterstreicht auch die Einzigartigkeit unseres Sonnensystems, da sonnenähnliche Sterne im Universum relativ selten sind und die meisten Planeten um Rote Zwergsterne kreisen.

Die Forschung hat Aufschluss über die Arten von Exoplaneten gegeben, die in verschiedenen Sternsystemen vorkommen. Wenn wir unser Verständnis von Planetensystemen erweitern, werden wir möglicherweise weitere Sternsysteme entdecken, die unserem ähneln, was uns helfen wird, die große Vielfalt der existierenden Planeten besser zu verstehen.

Quelle: Universe Today