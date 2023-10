Kunst zum Thema Paläontologie: Eine Zusammenarbeit menschlicher und technologischer Fähigkeiten

By

Kunst zum Thema Paläontologie entwickelt sich zu einer Zusammenarbeit zwischen menschlichen Künstlern und digitalen Werkzeugen. Traditionelle Paläokünstler, die Kunst ohne die Hilfe von Technologie schaffen, werden auf diesem Gebiet immer seltener. Einer dieser Künstler, Jan Vriesen, ist auf die Schaffung prähistorischer Kulissen für Museumsausstellungen spezialisiert und hat mit Institutionen wie dem Denver Museum of Nature and Science und dem American Museum of Natural History zusammengearbeitet.

Obwohl er 81 Jahre alt ist, erfüllt Vriesen weiterhin Aufträge für diejenigen, die sein Talent für die Vorstellung der fernen Vergangenheit zu schätzen wissen. Er arbeitet mit Geologen und Paläontologen zusammen, um handgemalte Szenen zu schaffen, die antike Landschaften zum Leben erwecken. Kürzlich hat Vriesen zwei Gemälde fertiggestellt, die einen berühmten Fossiliensteinbruch zeigen, wie er vor 150 Millionen Jahren aussah, sowie eine Szene aus der Jura-Morrison-Formation, wie sie wahrscheinlich vor 145 Millionen Jahren aussah.

Diese Gemälde wurden vom Geologen Bob Raynolds in Auftrag gegeben, der sie der gemeinnützigen Organisation Friends of Dinosaur Ridge schenken wollte. Die Gemälde zeigen die antiken Landschaften, die die Erhaltungsbemühungen der Organisation inspirierten, deren Ziel es ist, Fossilienstätten zu schützen und Bildungsprogramme für die Öffentlichkeit bereitzustellen.

Die neuen Gemälde werden im Dinosaur Ridge Discovery Center ausgestellt und ermöglichen den Besuchern, sich vorzustellen, wie die Gegend aussah, als sie von Dinosauriern bewohnt wurde. Dinosaur Ridge wurde 1973 vom Jefferson County Open Space erworben und ist als Morrison Fossil Area National Natural Landmark ausgewiesen.

Jan Vriesen ist ein kanadischer Künstler, der heute mit seiner Frau und seinen Haustieren in Minnesota lebt. Sein Ausflug in die Paläokunst begann in den 1970er Jahren, als er ein Projekt im Royal British Columbia Museum übernahm. Seitdem hat er auf diesem Gebiet Anerkennung gefunden.

Während Vriesen traditionelle Kunstmethoden bevorzugt, erkennt er den Einfluss der Technologie in seinem Bereich an. Er scherzt darüber, dass er ein „Neandertaler“ sei, wenn es um Computerarbeit geht, versteht aber, dass digitale Fähigkeiten in der Branche zunehmend geschätzt werden.

Insgesamt wird die paläontologische Themenkunst zu einer Zusammenarbeit zwischen menschlicher Kreativität und digitalen Werkzeugen, die es Künstlern wie Jan Vriesen ermöglicht, die ferne Vergangenheit mit ihrem Talent und ihrer Fantasie zum Leben zu erwecken.

