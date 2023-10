Neumond erzeugt eine ringförmige Sonnenfinsternis, die im Südwesten der USA und Lateinamerika sichtbar ist

Der am Samstag, dem 14. Oktober, auftretende Neumond wird eine ringförmige Sonnenfinsternis auslösen, die im Südwesten der USA und in mehreren Regionen Lateinamerikas sichtbar ist. Das US Naval Observatory berichtet, dass die Sonnenfinsternis vor allem in Kolumbien und Brasilien sowie im Süden Mexikos, Mittelamerikas und Nordsüdamerikas sichtbar sein wird.

Neumonde treten auf, wenn der Mond zwischen Sonne und Erde wandert, was zu einer Ausrichtung führt, die als Konjunktion bekannt ist. Während dieser Konjunktion zieht der Mond vor der Sonne vorbei, wirft einen Schatten auf die Erde und erzeugt eine Sonnenfinsternis. Es gibt zwei Haupttypen von Sonnenfinsternissen: totale und ringförmige. Bei einer totalen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond die Sonne vollständig, während bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis der Mond etwas kleiner als die Sonne erscheint und an seinem Rand einen Lichtring hinterlässt.

Der Grund für die unterschiedlichen Arten von Finsternissen liegt darin, dass die Umlaufbahn des Mondes um die Erde eher elliptisch als kreisförmig ist. Das bedeutet, dass der Mond näher oder weiter von der Erde entfernt sein kann, was seine scheinbare Größe am Himmel verändert. Ein bemerkenswerter visueller Unterschied zwischen ringförmigen und totalen Sonnenfinsternissen besteht darin, dass bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis die Helligkeit des Lichtrings um den Mond Beobachter daran hindert, die Sonnenkorona, einen Teil der Sonnenatmosphäre, zu sehen.

Es ist von größter Bedeutung, Sonnenfinsternisse sicher zu beobachten. Schauen Sie niemals direkt in die Sonne ohne entsprechende Sicherheitsausrüstung, wie z. B. eine Filterbrille, die speziell für die Sonnenbeobachtung entwickelt wurde. Der Blick in die Sonne durch optische Hilfsmittel ohne zugelassene Sonnenfilter kann zu schweren Augenschäden führen. Um eine Sonnenfinsternis sicher zu beobachten, verwenden Sie zugelassene Ausrüstung oder projizieren Sie ein Bild der Sonnenfinsternis mit einem Teleskop oder einem montierten Fernglas auf eine große ebene Fläche.

Die ringförmige Sonnenfinsternis wird zunächst an der Westküste Oregons in der Nähe von Eugene sichtbar sein, bevor sie sich in südöstlicher Richtung über den Kontinent bewegt. Es wird an verschiedenen Orten wie Nevada, Utah, Colorado, Arizona, New Mexico und Texas in den Vereinigten Staaten sichtbar sein. Anschließend wird er nach Mexiko vordringen und über Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien und verschiedene Teile Brasiliens weiterreisen.

Die Beobachtung dieses Naturphänomens bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Ausrichtung von Sonne, Mond und Erde mitzuerleben und die Wunder unserer himmlischen Nachbarn zu erleben.

Quellen:

– US Naval Observatory

- NASA