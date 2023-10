Kanada wird 2023 eine partielle Sonnenfinsternis erleben

Kanada wird am 14. Oktober 2023 Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis sein, wenn die ringförmige Sonnenfinsternis den schmalen Landweg von Oregon in den Vereinigten Staaten bis zur Küste von Natal in Brasilien durchquert. Je nach Standort in Kanada beträgt die Verdunkelung der Sonne bis zu 85 %, was zu einer spürbaren Verdunkelung des Tages führt.

Eine ringförmige Sonnenfinsternis unterscheidet sich von einer totalen Sonnenfinsternis. Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis erscheint der Mond kleiner und bedeckt die Sonne nicht vollständig, wodurch ein heller „Feuerring“ um den Mond entsteht. Das vollständige ringförmige Spektakel ist nur von Orten entlang der Ringbahn aus zu sehen, an denen der Mond den Mittelpunkt der Sonne kreuzt. Im Westen Kanadas können Beobachter mit einer partiellen Sonnenfinsternis rechnen, bei der über 50 % der Sonnenfläche vom Mond bedeckt sind.

Die Dauer und die maximale Abdeckung der Sonnenfinsternis variieren je nach Standort. In Victoria, British Columbia, dauert die Sonnenfinsternis beispielsweise von 8:07 bis 10:38 Uhr, mit maximaler Abdeckung um 9:19 Uhr. Vancouver, Prince George, Whitehorse, Lethbridge, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Thunder Bay, Windsor, London, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec City, Fredericton, Halifax, Charlottetown und St. John's werden die partielle Sonnenfinsternis ebenfalls zu unterschiedlichen Zeiten erleben.

Um die Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können, ist es wichtig, spezielle Sonnenfilter zu verwenden, die speziell für die Beobachtung einer Sonnenfinsternis entwickelt wurden. Wenn Sie ohne ausreichenden Schutz direkt in die Sonne schauen, kann dies Ihre Augen schädigen. Echte Solarbrillen können in lokalen RASC/Wissenschaftszentren oder seriösen Geschäften erworben werden. Alternativ können Sie einen Lochprojektor erstellen oder eine Schweißmaske mit einer Linsenbewertung von 14 verwenden.

In ganz Kanada werden von regionalen RASC-Zentren, Wissenschaftszentren und Universitätsphysikabteilungen verschiedene Besichtigungspartys organisiert. Diese Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, die Sonnenfinsternis durch Sonnenteleskope zu beobachten, und an den meisten Veranstaltungsorten werden kostenlose Sonnenfinsternisbrillen verteilt. Zu den empfohlenen Standorten für die Beobachtung der Sonnenfinsternis gehören der Mount Tolmie Park in Victoria, Science World und das UBC Department of Physics & Astronomy in Vancouver sowie das RASC-Observatorium in der TELUS World of Science in Edmonton.

Informieren Sie sich unbedingt über die Wetterbedingungen und Einzelheiten zu bestimmten Ereignissen in Ihrer Region, um dieses seltene Himmelsphänomen in vollen Zügen genießen zu können.

