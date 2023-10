Ein versteckter unterirdischer Ozean könnte für „Zeitlupen“-Erdbeben verantwortlich sein

Wissenschaftler haben in Neuseeland eine faszinierende Entdeckung gemacht – einen verborgenen unterirdischen Ozean, der möglicherweise mysteriöse „Zeitlupen“-Erdbeben in der nördlichen Region des Landes verursacht. Es wird angenommen, dass dieser unterirdische Ozean Teil einer riesigen Vulkanregion ist, die sich vor über 125 Millionen Jahren gebildet hat. Bei der Untersuchung dieser seismischen Ereignisse stieß ein Wissenschaftler der Abteilung für Geophysik der University of Texas auf diesen verborgenen Ozean am Grund des Meeresbodens. Mithilfe eines Bootes, das einen seismischen 3D-Sensor schleppte, konnte der Wissenschaftler tiefe Einblicke in das Gebiet gewinnen und stellte fest, dass Wasser zwischen den dicken Sedimenten eingeschlossen war.

Diese Entdeckung hat etwas Licht auf das Auftreten von Erdbeben in Neuseeland geworfen. Im Land kommt es zu „Zeitlupen“-Erdbeben, auch Slow-Slip-Erdbeben genannt, die mehrere Tage andauern können. Es wird angenommen, dass die pazifische tektonische Platte, insbesondere die Hikurangi-Subduktionszone, die im Vergleich zu anderen Regionen eine größere Menge an eingeschlossenem Wasser aufweist, für diese seltsamen seismischen Ereignisse verantwortlich sein könnte.

Dieser Durchbruch liefert wertvolle Informationen zum Verständnis von Erdbeben. Durch die Untersuchung dieses verborgenen unterirdischen Ozeans und seiner Auswirkungen auf Verwerfungslinien hoffen Wissenschaftler, ein besseres Verständnis darüber zu erlangen, wie Erdbeben entstehen und wie sie in Zukunft vorhergesagt werden können. Es ist geplant, weitere Proben aus dem Gebiet zu entnehmen und weitere Untersuchungen durchzuführen, um das Wasser detaillierter zu erkunden.

Diese Entdeckung hat frühere Hypothesen und Computersimulationen bestätigt, es gab jedoch nur begrenzte Feldexperimente, um sie im Maßstab einer tektonischen Platte zu testen. Die Erkenntnisse dieser Studie werden zu unserem Wissen über die geologischen Prozesse beitragen, die unseren Planeten prägen, und uns dabei helfen, gefährdete Regionen besser vor den verheerenden Auswirkungen von Erdbeben zu schützen.

