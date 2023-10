Astronomische Beobachtungen, die durch helle Satelliten beeinflusst werden

Forscher der University of Canterbury (UC) haben herausgefunden, dass ein im letzten Jahr gestarteter Satellit aufgrund seiner übermäßigen Helligkeit Schwierigkeiten bei der Durchführung astronomischer Beobachtungen verursacht. Dieser Befund hat erhebliche Auswirkungen sowohl für Astronomen als auch für die breite Öffentlichkeit.

Der Satellit mit der Bezeichnung BlueWalker 3 wurde im September des Vorjahres als Teil eines Prototypennetzwerks für mobile Kommunikationssysteme in die Umlaufbahn gebracht. Bei seinem Start wurde es jedoch als eines der hellsten Objekte am Himmel identifiziert. In den letzten 130 Tagen hat ein Team internationaler Forscher, darunter auch von der UC, den Satelliten genau verfolgt und untersucht.

Während ihrer Beobachtungen stellten die Forscher einen plötzlichen Anstieg der Helligkeit von BlueWalker 3 fest, der mit dem Ausfahren seines Antennenarrays zusammenfiel. Dieses „ungewöhnliche“ Verhalten des Satelliten hat bei Wissenschaftlern und Astronomen gleichermaßen Anlass zur Sorge gegeben. Michelle Bannister, eine der an der Studie beteiligten UC-Forscher, betonte, wie wichtig es sei, die Auswirkungen künstlicher Objekte auf den Nachthimmel zu verstehen, nicht nur für Astronomen, sondern für alle. Angesichts der zunehmenden Zahl von Satelliten in unserem Himmel, insbesondere derjenigen, die im Rahmen von Großprojekten gestartet werden, ist es von entscheidender Bedeutung, ihre Auswirkungen abzuschätzen.

Die von Satelliten verursachten Störungen in der Astronomie sind in den letzten Jahren zu einem wachsenden Problem geworden, wie die Forscherin Sangeetha Nandakumar vom Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias an der Universidad de Atacama Chile angibt. Das Papier enthüllte außerdem, dass der Adapter, mit dem der Satellit während des Starts an seiner Rakete befestigt wurde, die von der Internationalen Astronomischen Union festgelegten maximalen Helligkeitsempfehlungen übertraf.

Um diese Probleme anzugehen, schlugen die Forscher die Notwendigkeit von Folgenabschätzungen vor dem Start vor, da Unternehmen weiterhin kommerzielle Satelliten starten. Dieser proaktive Ansatz würde sicherstellen, dass potenzielle Störungen astronomischer Beobachtungen durch die Satellitenhelligkeit abgemildert werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Helligkeit des Satelliten BlueWalker 3 bei Forschern Anlass zur Sorge gegeben hat und die Notwendigkeit unterstreicht, die Auswirkungen künstlicher Objekte auf den Nachthimmel zu untersuchen. Da kommerzielle Satellitenstarts zunehmen, ist es wichtig, Folgenabschätzungen vor dem Start zu priorisieren, um die Integrität astronomischer Beobachtungen zu schützen.

Quellen:

– Universität Canterbury (UC)

– Internationale Astronomische Union