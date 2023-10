Wie der antike griechische Mythos von Prometheus unsere moderne Realität widerspiegelt

Prometheus, der Titan, der den Göttern das Feuer stahl und es der Menschheit schenkte, diente lange Zeit als Symbol für Fortschritt und Gefahr. Aus mythologischer Sicht gilt er als Emanzipator, der sich zum Wohle der Menschheit gegen die Tyrannei des Zeus auflehnt. In unserer modernen Welt erhält Prometheus jedoch eine andere Bedeutung.

Die Industrielle Revolution markierte einen Wendepunkt, an dem die Macht des Feuers und der Technologie sowohl zur Quelle von Ruhm als auch von Katastrophen wurde. Mary Shelleys Roman „Frankenstein“ mit dem Untertitel „Der moderne Prometheus“ beleuchtete die Hybris und den Idealismus des Schöpfers des Monsters. In diesem Zusammenhang repräsentiert Prometheus unsere Fähigkeit zur Selbstzerstörung und die Gefahren technologischer Übergriffe.

In den letzten Jahren erlebte Prometheus ein Wiederaufleben in der Populärkultur, was unsere Ambivalenz gegenüber der Technologie und ihren Folgen widerspiegelt. Christopher Nolans Film „Oppenheimer“ zieht eine Parallele zwischen der Bestrafung des mythischen Prometheus und J. Robert Oppenheimer, der oft als Vater der Atombombe gilt. Die Analogie wird in Annie Dorsens Theaterstück „Prometheus Firebringer“ weiter untersucht, das eine warnende Geschichte über unsere Abhängigkeit von künstlicher Intelligenz erzählt.

Benjamín Labatuts Roman „The Maniac“ befasst sich mit dem Leben von John von Neumann, einem Pionier der künstlichen Intelligenz und Spieltheorie, der auch mit Prometheus verglichen wird. Labatuts als Fiktion eingestuftes Buch versucht, eine neue Mythologie für die moderne Welt zu schaffen, die sich auf reale Menschen und ihre Ideen stützt.

Sowohl Oppenheimer als auch von Neumann, die während des Manhattan-Projekts eng zusammenarbeiteten, repräsentieren die Konvergenz von Genie und die Möglichkeit der menschlichen Vernichtung. Ihre Arbeiten zur Quantentheorie und zur Atombombe zeigen, wie Abstraktion zur greifbaren Realität mit katastrophalen Folgen wird.

Während die zerstörerische Kraft dieser Technologien offensichtlich ist, liegt das intellektuelle Drama darin, wie diese abstrakten Konzepte zu konkreten Manifestationen werden. Oppenheimers Rolle bei der Entwicklung der Atombombe dient als Proof of Concept für die Quantentheorie. Seine Strafe kommt, ähnlich wie die des mythischen Prometheus, nicht von den Göttern, sondern von den Empfängern seiner Gabe.

Die Geschichte von Prometheus spiegelt unsere aktuelle Realität wider, da unsere wachsende Abhängigkeit von Technologie sowohl Fortschritt als auch Gefahr mit sich bringt. Die Entscheidungen, die wir in unserem Streben nach Wissen und Macht treffen, können weitreichende Konsequenzen haben. Der Mythos von Prometheus dient als warnendes Märchen und erinnert uns daran, die ethischen Implikationen unseres Handelns und das Potenzial zur Selbstzerstörung zu berücksichtigen.

