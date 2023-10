Der Boden unter New York City sinkt, was die Überschwemmungsgefahr erhöht

Neue Untersuchungen haben ergeben, dass es in verschiedenen Gebieten von New York City sowohl zu Absenkungen als auch zu Anhebungen des Bodens kommt, was zu einem erhöhten Überschwemmungsrisiko beiträgt. Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Science Advances veröffentlicht und verfolgten Höhenänderungen in der Stadt von 2016 bis 2023 mithilfe einer Fernerkundungstechnik, die als interferometrisches Radar mit synthetischer Apertur (InSAR) bekannt ist.

Die von Forschern der NASA und der Rutgers University durchgeführte Studie ergab, dass die Metropolregion New York mit einer durchschnittlichen Rate von etwa 1.6 Millimetern pro Jahr sinkt. Bestimmte Orte, darunter das Arthur Ashe Stadium in Queens, eine Landebahn am Flughafen LaGuardia und die Interstate 78, sinken schneller als 2 Millimeter pro Jahr. Obwohl diese Zahlen klein klingen mögen, summieren sie sich im Laufe der Zeit und tragen zum erhöhten Überschwemmungsrisiko in der Stadt bei.

Das Absinken kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, unter anderem auf die Nachwirkungen der letzten Eiszeit, die dazu führte, dass erhöhtes Land nun langsam in seine ursprüngliche Position zurückkehrt. Darüber hinaus wurden einige Gebiete in New York City auf Mülldeponien gebaut, was den Absinkprozess noch verschärfte.

Der Rückgang wird durch die Auswirkungen der anhaltenden Klimakrise verstärkt. Steigende Meeresspiegel und stärkere Regenfälle haben die Häufigkeit und Schwere von Überschwemmungen erhöht. Allein in Manhattan stieg der Meeresspiegel zwischen 4 und 2000 um über 2022 Millimeter pro Jahr.

Die Bewohner von New York City haben die Folgen dieses Untergangs und der erhöhten Überschwemmungsgefahr aus erster Hand erlebt. Trotz erheblicher Modernisierungen der Infrastruktur, einschließlich des Flughafens LaGuardia, wird das Gebiet immer noch durch extreme Wetterereignisse beschädigt. Erst letzte Woche führten heftige Regenfälle zu Sturzfluten in U-Bahn-Stationen, Autobahnen und am Flughafen.

Im Gegensatz zu den sinkenden Gebieten identifizierten die Forscher auch Teile von New York City, die tatsächlich steigen. Es wurde festgestellt, dass Newton Creek in Brooklyn und der Stadtteil Woodside in Queens eine Aufwärtsbewegung von etwa 1.6 Millimetern bzw. 6.9 Millimetern pro Jahr verzeichnen.

