New York City sinkt mit alarmierender Geschwindigkeit: Auswirkungen auf den Klimawandel und Überschwemmungen an der Küste

Eine kürzlich von einem von der NASA geleiteten Forschungsteam durchgeführte Studie hat ergeben, dass New York City mit einer Geschwindigkeit von einem halben Fuß pro Jahrhundert sinkt. Die Studie nutzte hochauflösende Satellitenbilder, um die Bodenhöhe der Stadt zu analysieren, die sich über etwa 300 Quadratmeilen erstreckt. Entgegen der Hypothese einer früheren Studie, dass schwere Betongebäude zu einem Absinken der Landhöhe der Stadt führten, stellte das NASA-Team fest, dass das Gewicht der 1.68 Billionen Pfund Stahl und Stein der Stadt einen vernachlässigbaren Einfluss auf das Absinken hatte, außer in Gebieten, die auf Mülldeponien errichtet wurden.

Hotspots für Bodensenkungen waren über die fünf Bezirke verstreut, wobei Orte wie Coney Island, Arverne by the Sea, der Gefängniskomplex Rikers Island und Teile von Governors Island aufgrund ihrer Deponiefundamente Absinkungen aufwiesen. Darüber hinaus sanken bestimmte Gebiete, die auf Gletschereisplatten der letzten Eiszeit vor etwa 20,000 Jahren errichtet wurden, ab, als das Land allmählich in seine ursprüngliche Position zurückkehrte.

Der Untergang des städtischen Bodens gibt Anlass zur Sorge, insbesondere angesichts des durch den Klimawandel verursachten Anstiegs des Meeresspiegels. Forscher betonen, wie wichtig es ist, die Sinkgeschwindigkeit im Verhältnis zum Anstieg des Meeresspiegels zu verstehen, um sich effektiv auf zukünftige Überschwemmungen und Küstenherausforderungen vorzubereiten. Die Studie ergab, dass die durchschnittliche Sinkgeschwindigkeit zwar weniger als einen Zehntel Zoll pro Jahr beträgt, auf Mülldeponien errichtete Gebiete jedoch dreimal schneller sinken.

Insbesondere symbolträchtige Orte wie das Arthur Ashe Tennis Stadium und der Flughafen LaGuardia wurden als sinkende Gebiete identifiziert, was die Notwendigkeit unterstreicht, sinkendes Land bei der Planung der Auswirkungen des Klimawandels zu berücksichtigen. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Teile von New York City sinken: Gebiete wie Newtown Creek, East Williamsburg und Woodside nehmen tatsächlich zu. Diese Fälle werden auf menschliche Aktivitäten wie Umweltsanierung und Untergrundbau zurückgeführt.

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Ursachen und Folgen der Landhebung und -senkung zu verstehen, und NASA-Wissenschaftler planen, den Umfang des Projekts auf ganz Nordamerika und schließlich den gesamten Planeten auszudehnen. Diese umfassende Analyse wird zu einer besseren Umweltüberwachung beitragen und Strategien zur Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels und der Küstenüberschwemmungen liefern.

Definitionen:

– Senkung: Das allmähliche Absinken oder Senken der Erdoberfläche.

– Deponie: Ein Bereich, in dem Abfallmaterialien unter Erdschichten vergraben werden, um Land zurückzugewinnen oder Abfälle zu entsorgen.

– Gletschereisschilde: Große Eismassen, die große Landflächen bedecken und sich während der Vereisung bilden.

