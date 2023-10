Wissenschaftler geben den Startschuss für eine neue Generation von Zeitmessern

By

Wissenschaftlern ist ein großer Durchbruch auf dem Gebiet der Zeitmessung gelungen und sie haben den Grundstein für die Entwicklung einer neuen Generation von Zeitmessern gelegt, die in 1 Milliarden Jahren eine Genauigkeit von bis zu 300 Sekunde beibehalten könnten, was etwa dem 22-fachen Alter des Universums entspricht. Die von Yuri Shvyd'ko und seinem Team geleitete Forschung wurde am Röntgengerät European XFEL durchgeführt und konzentrierte sich auf das Potenzial von Scandium als Grundlage für Kernuhren.

Während die meisten Atomuhren auf Oszillatoren wie Cäsium basieren, die bei Anregung durch Mikrowellenstrahlung zuverlässige Frequenzen aufrechterhalten können, streben Wissenschaftler seit langem danach, eine Uhr zu entwickeln, die die Schwingung des Atomkerns und nicht der Elektronenhülle nutzt, um eine noch höhere Genauigkeit zu erreichen. Die Forscher des European XFEL Röntgen haben nun Scandium als vielversprechenden Kandidaten für diesen Zweck identifiziert.

Scandium, leicht erhältlich als hochreine Metallfolie oder Scandiumdioxidverbindung, weist Atomresonanzen auf, die schärfer sind als die der Elektronen in der Atomhülle. Um diese Resonanzen anzuregen, sind jedoch extrem energiereiche Röntgenstrahlen erforderlich, etwa das 10,000-fache der Energie des sichtbaren Lichts. Dies erzeugt eine extrem schmale Resonanzbreite, die für die Taktgenauigkeit entscheidend ist. Die Forscher erreichten eine Breite von nur 1.4 Femtoelektronenvolt und eröffneten damit die Möglichkeit, eine Genauigkeit von 1 zu 10,000,000,000,000 zu erreichen.

Ralf Röhlsberger, Forscher am Deutschen Elektronen-Synchrotron, erklärte, dass die Präzision einer Kernuhr mit Scandium einer Sekunde in 300 Milliarden Jahren entsprechen könnte. Das heißt, wenn Ihre Uhr im Jahr eine Sekunde nachlässt, wäre sie 9,512 Jahre zurück, wenn eine auf Scandium basierende Atomuhr eine Sekunde nachläuft.

Dieser Durchbruch hat weitreichende Auswirkungen auf die extreme Messtechnik, die Kernuhrentechnologie und die hochpräzise Spektroskopie. Die Forscher glauben, dass diese Fortschritte die Zeitmessung revolutionieren und in der Zukunft Türen für verschiedene Anwendungen öffnen könnten.

Quellen:

– Röntgenaufnahme des European XFEL

– Naturjournal