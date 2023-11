Nehmen Sie am „Message in a Bottle“-Projekt der NASA teil und hinterlassen Sie Ihre Spuren auf dem Jupitermond

Die NASA bietet Weltraumbegeisterten eine außergewöhnliche Gelegenheit, an der interplanetaren Erforschung teilzunehmen. Das Projekt „Message in a Bottle“ lädt Einzelpersonen dazu ein, ihren Namen zusammen mit einem Gedicht der US-Dichterin Ada Limon auf einen Mikrochip an Bord des solarbetriebenen Roboter-Raumschiffs Europa Clipper zu gravieren. Diese Raumsonde ist für den Jupitermond Europa bestimmt und soll im Oktober 2024 starten.

Bisher wurden etwa 700,000 Namen zur Aufnahme in dieses einzigartige Projekt der NASA eingereicht. Techniker des Jet Propulsion Laboratory im Microdevices Laboratory in Südkalifornien werden diese Namen mithilfe einer Elektronenstrahltechnik auf einen winzigen Silizium-Mikrochip drucken. Jede Textzeile ist kleiner als ein Tausendstel der Breite eines menschlichen Haares und misst 1 Nanometer.

Der Mikrochip wird zusammen mit einer Metallplatte, auf der Ada Limons Gedicht „In Praise of Mystery“ eingraviert ist, an der Außenseite des Raumschiffs angebracht. Während sich die Raumsonde auf ihre rund 12.6 Milliarden Kilometer lange Reise begibt und in sechs Jahren etwa 50 Mal nahe an Europa vorbeifliegt, werden das Gedicht und die Namen als symbolische Flaschenpost fungieren.

Diese einzigartige Gelegenheit, Ihren Namen in den Weltraum zu gravieren, endet bald. Das Zeitfenster zur Teilnahme an der Kampagne „Flaschenpost“ endet am 31. Dezember. Indem Sie Teil dieser Mission werden, tragen Sie zur Erforschung und zum Verständnis Europas bei , insbesondere sein Oberflächenozean, seine Eiskruste und seine Atmosphäre. Wissenschaftler hoffen, wichtige Daten zu sammeln, die die Möglichkeit der Existenz von Leben auf dem faszinierenden Jupitermond aufzeigen könnten.

Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance, Ihre Spuren an den Grenzen der Weltraumforschung zu hinterlassen. Nehmen Sie noch heute am „Message in a Bottle“-Projekt der NASA teil und werden Sie Teil der Geschichte!

Häufigste Fragen

1. Wie kann ich am NASA-Projekt „Message in a Bottle“ teilnehmen?

Um teilzunehmen, besuchen Sie einfach die offizielle Website der NASA und reichen Sie Ihren Namen ein, der in den Mikrochip an Bord der Raumsonde Europa Clipper eingraviert werden soll. Die Teilnahmefrist endet am 31. Dezember.

2. Welche Bedeutung hat das Projekt „Message in a Bottle“?

Das Projekt ermöglicht es Einzelpersonen, ihre Spuren auf einem Raumschiff zu hinterlassen, das zum Jupitermond Europa bestimmt ist. Indem sie ihre Namen neben ein Gedicht von Ada Limon eingravieren, tragen die Teilnehmer zur Erforschung und zum Verständnis des lebenserhaltenden Potenzials Europas bei.

3. Wie werden Namen auf den Mikrochip gedruckt?

Techniker des Jet Propulsion Laboratory werden die Namen mithilfe einer Elektronenstrahltechnik auf einen winzigen Silizium-Mikrochip drucken. Jede Textzeile ist kleiner als ein Tausendstel der Breite eines menschlichen Haares.

4. Wann wird das Raumschiff voraussichtlich starten?

Der Start der Raumsonde Europa Clipper ist für Oktober 2024 geplant. Sie wird sich auf eine etwa 12.6 Milliarden Kilometer lange Reise begeben, den Jupiter umkreisen und über einen Zeitraum von sechs Jahren mehrere nahe Vorbeiflüge an Europa durchführen.

5. Welche Daten wird die Raumsonde Europa Clipper sammeln?

Ausgestattet mit speziellen Instrumenten soll das Raumschiff wichtige Daten über den Oberflächenozean, die Eiskruste und die Atmosphäre Europas sammeln. Diese Daten werden wertvolle Einblicke in das Potenzial des Mondes zur Lebenserhaltung liefern.

(Quelle: NASA)