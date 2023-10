Erkundung des Nachthimmels im November 2023: Ein Leitfaden zu himmlischen Wundern

Obwohl wir sie oft als Sternschnuppen bezeichnen, ist es wichtig zu beachten, dass es sich bei den faszinierenden Lichtstreifen, die wir am Nachthimmel beobachten, tatsächlich um Meteore handelt. Der Herbst ist in vollem Gange und bietet die perfekten Bedingungen für die Sternenbeobachtung, und der November bietet eine Fülle himmlischer Ereignisse, die es zu bestaunen gilt. Werfen wir einen Blick auf die Himmelsbeobachtungen, die Sie sich für November 2023 merken sollten.

Anfang November: Jupiter-Opposition

Der November beginnt mit einem spektakulären Ereignis, das als Jupiter-Opposition bekannt ist. Während dieser Ausrichtung befinden sich Jupiter, Sonne und Erde in einer geraden Linienkonfiguration, wobei die Erde dazwischen positioniert ist. Dadurch erscheint Jupiter in seiner prachtvollsten Form, größer und heller als je zuvor. Es bietet eine einzigartige Gelegenheit, einen Blick auf den Gasriesen in seiner ganzen Pracht zu werfen.

18. November: Leonid-Meteorschauergipfel

Der Leoniden-Meteorschauer, der durch den Durchgang der Erde durch Trümmer des Kometen 55P/Tempel-Tuttle verursacht wird, erreicht Mitte November seinen Höhepunkt. Dieses Himmelsspektakel beschert uns ein Schauspiel von bis zu 15 Meteoren pro Stunde, die mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von 44 Kilometern pro Sekunde durch den Himmel rasen. Um diesen Meteoritenschauer zu beobachten, gehen Sie nach Mitternacht nach draußen, suchen Sie sich einen dunklen Ort abseits der Lichter der Stadt und lassen Sie sich von Ehrfurcht beeindrucken.

27. November: Bibermond

Am Morgen des 27. November wird der Bibervollmond den Nachthimmel zieren. Der Höhepunkt seiner Beleuchtung liegt an diesem Tag etwa zwei Stunden vor Sonnenaufgang, aber auch in der Nacht zuvor erscheint es hell und voll. Der Name „Bibermond“ leitet sich von der Tatsache ab, dass sich die Biber im November für den Winter in ihre Hütten zurückziehen. Dieses Mondereignis trägt auch verschiedene indianische Namen wie „Freezing“ und „Frost Moon“, was auf die bevorstehende Wintersonnenwende hinweist.

FAQ

F: Was ist Jupiter-Opposition?

A: Jupiter-Opposition bezieht sich auf die Ausrichtung von Jupiter, Sonne und Erde in einer geraden Linienkonfiguration, was dazu führt, dass Jupiter in seiner maximalen Größe und Helligkeit erscheint.

F: Wann erreicht der Leoniden-Meteorschauer seinen Höhepunkt?

A: Der Leoniden-Meteorschauer erreicht seinen Höhepunkt am 18. November, wobei bis zu 15 Meteore pro Stunde sichtbar sind.

F: Warum wird er Bibermond genannt?

A: Der Bibermond wird so genannt, weil er mit der Jahreszeit zusammenfällt, in der sich die Biber auf den Winter vorbereiten, indem sie sich in ihre Hütten zurückziehen.