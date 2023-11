Eine neue Ära der Flüssigkeitsmischungsphänomene: Erkundung des Potenzials der selektiven Farbbildgebung

Eine bahnbrechende Messtechnik hat unser Verständnis der Flüssigkeitsmischung in zwei schwebenden Tröpfchen durch den Einsatz fluoreszenzemittierender Partikel revolutioniert. Diese innovative Methode wurde von Forschern der Universität Tsukuba entwickelt und ermöglicht die Visualisierung und Analyse der komplexen Strömungsdynamik von Flüssigkeiten, die beim Zusammenwachsen von Tröpfchen im Weltraum auftritt. Die in Scientific Reports veröffentlichte Studie liefert wertvolle Einblicke in die internen Bewegungs- und Mischprozesse innerhalb jedes Tröpfchens.

Traditionell erfordert die Aufbewahrung und Handhabung von Flüssigkeiten die Verwendung herkömmlicher Behälter. Das Aufkommen der Ultraschalltechnologie hat jedoch zu einem bemerkenswerten Konzept geführt, das als „Lab-on-a-Drop“ bekannt ist. Diese ultrakompakte Testumgebung ermöglicht das Schweben und Mischen mehrerer Flüssigkeitströpfchen ohne die Einschränkungen durch physische Behälter.

Um die Herausforderung des Kombinierens und Mischens kleiner Tröpfchen im Lab-on-a-Drop-Aufbau zu bewältigen, entwickelten die Forscher eine Technik, die eine selektive Farbbildgebungsmethode nutzt. Durch den Einsatz eines Ultraschall-Phased-Arrays, der einen Brennpunkt für die Tröpfchenlevitation erzeugt, gelang es dem Team, zwei identische Tröpfchen, die an zufälligen Positionen schwebten, erfolgreich zusammenzuführen.

Ein entscheidender Aspekt der Studie bestand darin, den Grad der Flüssigkeitsmischung in jedem Tropfen zu messen. Um dies zu erreichen, brachten die Forscher rot und grün fluoreszierende Partikel in die Tröpfchen ein. Die Bewegung dieser Partikel wurde beim Zusammenwachsen der Tröpfchen mit einer Hochgeschwindigkeitskamera akribisch erfasst, was ein detailliertes Verständnis des Mischvorgangs ermöglichte.

Die Analyse ergab, dass der dominierende Faktor, der zur Flüssigkeitsvermischung beiträgt, die während der Koaleszenz induzierte Grenzflächenvibration und nicht die molekulare Diffusion war. Diese Erkenntnisse sind vielversprechend für die Weiterentwicklung des Bereichs der Lab-on-a-Drop-Geräte und ihrer Anwendungen.

Diese neuartige Messtechnik, die selektive Farbbildgebung nutzt, eröffnet neue Möglichkeiten zur Untersuchung und Manipulation von Flüssigkeitsmischungsphänomenen. Durch die Visualisierung der komplexen Strömungsdynamik von Flüssigkeiten in schwebenden Tröpfchen können Forscher tiefere Einblicke in die zugrunde liegenden Mechanismen gewinnen, die Mischprozesse antreiben. Diese bahnbrechende Studie legt den Grundstein für zukünftige Fortschritte in der Lab-on-a-Drop-Technologie und führt zu verbesserter Effizienz und Genauigkeit in verschiedenen Bereichen, darunter Chemie, Biologie und Medizin.