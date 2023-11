Neue Erkenntnisse über gramnegative Bakterien: Aufklärung der Rolle OPG-verwandter Gene

Gramnegative Bakterien wie E. coli und Salmonellen sind dafür bekannt, Infektionskrankheiten und weltweite Krankheitsausbrüche zu verursachen. Diese Bakterien setzen osmoregulierte periplasmatische Glucane (OPGs) frei, langkettige Kohlenhydrate, die eine wesentliche Rolle bei Infektionen spielen. Ein Forscherteam aus Japan führte kürzlich eine Studie durch, in der die OPG-bezogenen Gene OpgG und OpgD in E. coli untersucht wurden. Ihre Entdeckung einer neuartigen Familie von β-1,2-Glucanasen liefert wertvolle Einblicke in die bakterielle Pathogenität und eröffnet neue Möglichkeiten für Behandlungsstrategien gegen bakterielle Infektionen.

Gramnegative Bakterien stellen eine erhebliche Bedrohung für Pflanzen und Tiere dar und führen häufig zu schweren Infektionskrankheiten, die umfangreiche medizinische Eingriffe erfordern. Während sich Antibiotika bei der Behandlung bakterieller Infektionen als wirksam erwiesen haben, hat die Zunahme antibiotikaresistenter Bakterien Forscher dazu veranlasst, nach alternativen Behandlungsmöglichkeiten zu suchen. Mit Fortschritten in Technologie und moderner Medizin versuchen Wissenschaftler nun, die bakterielle Pathogenität auf molekularer Ebene zu zerstören, indem sie auf Gen- und Proteinprozesse abzielen.

OPGs sind langkettige Kohlenhydrate, die aus mehreren Glukoseeinheiten bestehen und von gramnegativen Bakterien im extrazellulären und periplasmatischen Raum produziert werden. Ursprünglich wurde angenommen, dass es sich um Nebenprodukte handelt, die bei niedrigen Konzentrationen gelöster Stoffe entstehen. Forscher wissen nun, dass OPGs eine entscheidende Rolle bei der Pathogenität, Symbiose, Zelladhäsion und Signalübertragung spielen.

Allerdings sind die Enzyme, die für die Synthese, Regulierung und den Abbau von OPGs verantwortlich sind, nicht vollständig geklärt. Durch genetische Analysen wurde festgestellt, dass die Entfernung von opgH- und/oder opgG-Genen, die an der OPG-Synthese beteiligt sind, zu einem Verlust der Infektionsfähigkeit der Bakterien führt. Dies deutet auf einen starken potenziellen Zusammenhang zwischen diesen Genen und der bakteriellen Pathogenität hin.

Um Licht in dieses Thema zu bringen, führte ein Team von Wissenschaftlern der Tokyo University of Science, des National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) und der Niigata University Struktur- und Funktionsanalysen von OpgG und OpgD aus E. coli durch. Ihre in Communications Biology veröffentlichten Ergebnisse zeigten, dass OpgD eine Endo-β-1,2-Glucanase ist, die spezifisch β-1,2-Glucane abbaut. Die Studie identifizierte auch eine neue Familie von Enzymen, GH186, zu der OpgG und OpgD gehören.

Das Verständnis der Mechanismen und Funktionen OPG-bezogener Gene und Enzyme ist entscheidend für die Entwicklung wirksamer Strategien zur Bekämpfung bakterieller Infektionen. Indem sie auf diese spezifischen Enzyme abzielen, können Forscher möglicherweise die OPG-Synthese stören und die Infektionsfähigkeit gramnegativer Bakterien behindern. Diese Studie liefert nicht nur wertvolle Einblicke in die bakterielle Pathogenität, sondern öffnet auch Türen für weitere Forschung und die Entwicklung gezielter Therapien gegen gramnegative bakterielle Infektionen.

