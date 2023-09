Antimaterie fällt genau wie normale Materie, wie Experimente zeigen

Physiker am CERN, dem Europäischen Zentrum für Kernforschung, haben ein Experiment durchgeführt, das zeigt, dass Antimaterie wie normale Materie in ein Gravitationsfeld fällt. Antimaterie ist der böse Zwilling der Materie, mit identischer Masse, aber entgegengesetzten Eigenschaften wie Ladung und Spin. Wenn Materie und Antimaterie in Kontakt kommen, vernichten sie sich gegenseitig und setzen dabei Energie frei. Antimaterie ist Gegenstand von Spekulationen in der Science-Fiction, mit Theorien, dass sie durch die Schwerkraft abgestoßen werden oder sogar in der Zeit zurückreisen kann.

Das Experiment wurde von einem internationalen Team namens ALPHA durchgeführt, das am CERN ansässig ist und vom Teilchenphysiker Jeffrey Hangst geleitet wird. In dem Experiment setzten die Wissenschaftler rund 100 Antiatome aus Wasserstoff zusammen und suspendierten sie in einem Magnetfeld. Als das Magnetfeld allmählich reduziert wurde, fielen die Antiwasserstoffatome mit der gleichen Geschwindigkeit nach unten wie normale Atome, etwa 32 Fuß pro Sekunde und Sekunde. Das Team veröffentlichte seine Ergebnisse in der Fachzeitschrift Nature.

Das Ergebnis überraschte die meisten Physiker nicht, da es mit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie übereinstimmt. Nach dieser Theorie reagieren alle Formen von Materie und Energie gleichermaßen auf die Schwerkraft. Physiker der University of California in Berkeley erklärten, dass das Ergebnis zwar erwartet worden sei, es aber entscheidend sei, das Experiment durchzuführen, um ihr Verständnis zu bestätigen.

Antimaterie fasziniert Wissenschaftler seit vielen Jahren. Es wird angenommen, dass sich Antimaterie genauso verhalten sollte wie gewöhnliche Materie, und die Untersuchung von Antiwasserstoffatomen ist der erste Schritt zur Überprüfung dieser Hypothese. Wissenschaftler der ALPHA-Gruppe sammeln seit 20 Jahren am CERN Antimaterie. Bei dem Experiment wurden hochenergetische Antiprotonen aus den Kollisionen im Large Hadron Collider abgebremst und mit Antielektronen vermischt, um Antiwasserstoffatome zu erzeugen.

Dieses Experiment liefert eine wichtige Bestätigung unseres Verständnisses des Verhaltens von Antimaterie in einem Gravitationsfeld. Weitere Forschungsarbeiten werden durchgeführt, um die Eigenschaften von Antimaterie und ihre möglichen Anwendungen in der Zukunft weiter zu erforschen.

