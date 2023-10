Wissenschaftler beobachten Selbstheilung bei Metallen und bestätigen damit eine jahrzehntealte Theorie

By

Forscher der Sandia National Laboratories haben die Selbstheilung von Metallen beobachtet und damit eine Theorie bestätigt, die Dr. Michael Demkowicz vor einem Jahrzehnt vorhergesagt hatte. Die Wissenschaftler entdeckten, dass ein mikroskopischer Riss im Platin, der durch wiederholte Dehnung verursacht wurde, aufhörte zu wachsen und begann, sich selbst zu heilen. Dieses unerwartete Phänomen wurde bei Bruchexperimenten an nanokristallinen Metallen beobachtet.

Dr. Demkowicz, Professor an der Texas A&M University, und sein Student Guoxiang Xu beobachteten vor zehn Jahren zufällig eine Spontanheilung in einer Fraktursimulation. Obwohl sie zunächst skeptisch waren, stellten sie fest, dass auch andere Forscher den gleichen Effekt bei ihrer Modellierungsarbeit beobachtet hatten.

Sowohl in der Simulation als auch im aktuellen Experiment wurden nanokristalline Metalle mit kleiner Korngröße verwendet, was die Untersuchung der Selbstheilung erleichtert. Die Forscher fanden heraus, dass Korngrenzen, die in vielen Metallen und Legierungen vorkommen, die Rissheilung abhängig von der Richtung der Grenzwanderung relativ zum Riss beeinflussen können.

Die Wirkung dieser Arbeit führt dazu, dass die theoretische Vorhersage der Selbstheilung von Metallen vom Reißbrett in die Realität übergeht. Die Forscher stellen jedoch fest, dass die Optimierung von Mikrostrukturen für die Selbstheilung eine anspruchsvolle Aufgabe ist, die weiterer Untersuchungen bedarf.

Die Einsatzmöglichkeiten selbstheilender Metalle sind vielfältig. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um festzustellen, ob bei herkömmlichen Metallen mit größeren Korngrößen eine Selbstheilung möglich ist. Es ist wichtig zu beachten, dass die Experimente in einer Vakuumumgebung durchgeführt wurden und das Vorhandensein von Fremdkörpern den Heilungsprozess beeinträchtigen könnte.

Die Bestätigung des Selbstheilungsphänomens in Metallen ist nicht nur ein spannendes Experiment, sondern auch eine Validierung theoretischer Modelle des Materialverhaltens. Dr. Demkowicz glaubt, dass dieser Befund Hoffnung gibt, dass diese Modelle auf dem richtigen Weg sind.

Diese Forschung mit dem Titel „Autonome Heilung von Ermüdungsrissen durch Kaltschweißen“ wurde in der Zeitschrift Nature veröffentlicht.

